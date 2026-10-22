मध्य प्रदेश: शिवपुरी कोतवाली में ही भिड़ गए दो पुलिसवाले, लाइसेंसी बंदूक से दागे तीन फायर

जेएनएन, शिवपुरी। जिस कोतवाली में दशहरे पर शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी थी, उसी कोतवाली के परिसर में मंगलवार रात वर्दी वाले ही आपस में भिड़ गए। विवाद इतना बढ़ा कि बात हाथापाई से लेकर लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग और गाड़ी में तोड़फोड़ तक पहुंच गई।

घटना कोतवाली के बाद पुलिस सहायता केंद्र पर भी दोहराई गई। इस मामले में बुधवार देर रात कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी को लाइन अटैच कर दिया गया है वहीं आठ पुलिसकर्मी निलंबित किए गए हैं। बताया जा रहा है कि दशहरा पर्व पर ड्यूटी में तैनात हवलदार विनय कुमार और शरद यादव के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। देखते ही देखते दोनों में मारपीट शुरू हो गई। इसी दौरान एक पुलिसकर्मी ने अपनी लाइसेंसी बंदूक निकाल ली और एक के बाद एक तीन फायर कर दिए। गनीमत रही कि गोली किसी को नहीं लगी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। विवाद के दौरान कोतवाली परिसर में खड़ी एक कार में तोड़फोड़ की भी खबर है।