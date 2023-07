कोहिमा, एजेंसी। नगालैंड के दीमापुर चुमुकेदिमा में मंगलवार को लैंडस्लाइड की वजह से दो कारें दुर्घटनाग्रस्त हो गईं। इस हादसे में कम से कम दो लोगों की मौत हो गई, जबकि अन्य तीन गंभीर रूप से घायल हो गए। इस भायवह मंजर का एक वीडियो कैमरे में कैद हुआ।

#WATCH | A massive rock smashed a car leaving two people dead and three seriously injured in Dimapur's Chumoukedima, Nagaland, earlier today (Viral video confirmed by police) pic.twitter.com/0rVUYZLZFN

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, यह घटना मंगलवार की शाम लगभग पांच बजे नेशनल हाईवे 29 की है। बताया जा रहा है कि ओल्ड चुमौकेदिमा पुलिस चेकपोस्ट के पास भारी बारिश के बीच एक विशान चट्टान दरकने की वजह से यह हादसा हुआ।

लैंडस्लाइड का वीडियो सामने आने के बाद मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने ट्वीट कर दुख जताया। उन्होंने कहा,

उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार पूरे राजमार्ग पर खतरनाक स्थानों पर सुरक्षा बुनियादी ढांचे के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए भारत सरकार और एनएचआईडीसीएल के साथ प्रयास करना जारी रखेगी।

Today, rockfall on the National Highway at around 5pm between Dimapur & Kohima caused serious damage including death to 2 persons & serious injury to 3 others. This place has always been known as “pakala pahar”; known for landslides & rockfalls. @nitin_gadkari @AmitShah @PMOIndia— Neiphiu Rio (@Neiphiu_Rio) July 4, 2023