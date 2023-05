तमिलनाडु में सरकारी बार से खरीदी शराब पीने से 2 लोगों की मौत, आक्रोशित भीड़ ने किया प्रदर्शन

तमिलनाडु, एएनआईः तमिलनाडु के तंजावुर में राज्य सरकार द्वारा संचालित बार से खरीदी गई शराब का सेवन करने से रविवार को दो लोगों की मौत का मामला सामने आया है।

किझावासल के एक मछली विक्रेता कुप्पुसामी (68) और पुमनरावथन कोइल स्ट्रीट के विवेक (38) तमिलनाडु राज्य विपणन निगम लिमिटेड (TASMAC) से शराब लाए थे। शराब पीने के बाद कुप्पुसामी अपनी दुकान पर लौटे और गिर गए। एक प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार उनके मुंह से झाग निकल रहा था।

कुप्पुसामी को तंजावुर के एक सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। बार छोड़ने के बाद दूसरा शख्स भी गिर गया और अस्पताल में उसे भी मृत घोषित कर दिया गया।

Tamil Nadu | Two people died after allegedly consuming liquor from a state-run TASMAC bar at Keela Alangam in Thanjavur district

The deceased have been identified as Vivek (36) and Kuppusamy (68). An FIR has been registered. According to the forensic report, there was no… pic.twitter.com/y1f6W9yKDe