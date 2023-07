Manipur Violence: मणिपुर के कांगपोकपी में आमने-सामने आए दो सशस्त्र समूह, सुरक्षा बलों ने हालात काबू में किए

मणिपुर के कांगपोकपी जिले में सुरक्षा बलों द्वारा स्वचालित हथियारों से लैस लोगों को ग्रामीणों पर हमला करने से रोकने के बाद गुरुवार तड़के रुक-रुक कर गोलीबारी की आवाजें सुनी गईं। सूत्रों ने यह जानकारी दी।सूत्रों ने बताया कि आसपास के इलाकों से सशस्त्र समूह इलाके में एकत्र हो गए जिससे तनाव बढ़ गया। हालांकिइलाके में असम राइफल्स के जवानों की तैनाती के कारण स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया।

मणिपुर के कांगपोकपी में आमने-सामने आए दो सशस्त्र समूह (फाइल फोटो)

Your browser does not support the audio element.

कांगपोकपी, एजेंसी। मणिपुर के कांगपोकपी जिले में दो सशस्त्र समूह एकत्र हुए और उन्होंने गोलियां चलाईं लेकिन सुरक्षा बलों ने तत्काल इलाके में पहुंच कर किसी भी प्रकार की झड़प को टाल दिया। सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह घटना बुधवार दोपहर तीन बजकर 40 मिनट पर फेलेंग गांव के पास हुई। सूत्रों ने बताया कि मापाओ और अवांग सेकमई इलाके के सशस्त्र समूह क्षेत्र में एकत्र हुए जिससे तनाव बढ़ गया। इस दौरान कुछ गोलियां भी चलाई गईं लेकिन असम राइफल्स के जवान जल्द ही इलाके में पहुंच गए और उन्होंने स्थिति को नियंत्रण में ले लिया। कुकी समुदाय के लोगों ने चुराचांदपुर में किया प्रदर्शन सूत्रों ने कहा कि महिलाओं ने बलों को क्षेत्र में पहुंचने से रोकने के लिए सड़कें बाधित की थी। बड़ी संख्या में कुकी समुदाय के लोगों ने चुराचांदपुर में प्रदर्शन किया। उन्होंने सार्वजनिक मैदान से तुईबोंग शांति मैदान तक रैली निकाली। सूत्रों ने बताया कि रैली में करीब 4,000 लोग शामिल हुए और अधिकतर ने ‘युद्ध’ की पोशाक पहनी हुई थी और चेहरों पर प्रकृति से मेल खाते रंग लगाए थे। रैली बुधवार शाम सात बजे तक चली जिसमें किसी भी अप्रिय घटना की खबर नहीं मिली है।

Edited By: Babli Kumari