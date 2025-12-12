कभी सुरंग, तो कभी झाड़ियां... पुणे एयरपोर्ट पर 7 महीने से घूम रहा था तेंदुआ; पकड़ने में छूट गए पसीने

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पुणे एयरपोर्ट के अंदर करीब सात महीनों से घूम-फिर रहे एक तेंदुए को आखिरकार सुरक्षित रूप से पकड़ लिया गया। कई एजेंसियों की संयुक्त टीम ने सावधानी से बनाई गई योजना के बाद उसे ट्रैक्वलाइज कर काबू में किया।

वन विभाग के मुताबिक, यह तेंदुआ पहली बार 28 अप्रैल को दिखाई दिया था। 19 नवंबर को इसे फिर से देखा गया था। अधिकारियों ने बताया कि तेंदुआ एयरपोर्ट परिसर में मौजूद जमीन के नीचे की सुरंगों, घनी झाड़ियों और कम भीड़ वाले इलाकों का इस्तेमाल करके अंदर-बाहर आता-जाता था। एयरपोर्ट का क्षेत्र बड़ा और संवेदनशील होने से उसे पकड़ना लगातार चुनौतीपूर्ण था।

कैसे पकड़ा गया तेंदुआ ? टीम ने कैमरा ट्रैप, लाइव कैमरे और ट्रैप केज लगाए, लेकिन तेंदुआ किसी भी पिंजरे में नहीं गया। 4 दिसंबर को जानकारी मिली कि तेंदुआ भूमिगत सुरंगों में घुस गया है। इसके बाद सुरंगों के निकास बंद किए गए और अंदर और लाइव कैमरे लगाए गए।

करीब 30 सदस्यों की टीम जिसमें वन विभाग, RESQ ट्रस्ट और भारतीय वायुसेना के लोग शामिल थे उन्होंने तेंदुए को लगभग 80 फीट लंबी सुरंग में नियंत्रित तरीके से ले गए। वाइल्डलाइफ वेटरनरी विशेषज्ञ डॉ. गौरव मंगला ने सुरंग के अंदर से मुश्किल से तेंदुए को सफलतापूर्वक डार्ट किया।

पूरी तरह सुरक्षित है तेंदुआ उन्होंने बताया कि तेंदुए ने दोनों लाइव कैमरे तोड़ दिए थे, बावजूद इसके टीम शांत रही और योजना के अनुसार काम कर पकड़ लिया। तेंदुआ अब पूरी तरह ठीक है और फिलहाल पुणे के बावधन स्थित ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर में निगरानी में रखा गया है।