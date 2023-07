Telangana: TSRTC की बस में लगी आग, ड्राइवर ने 45 यात्रियों को बचाया; किसी के हताहत होने की नहीं है सूचना

आज सुबह तेलंगाना के पेड्डा अंबरपेट जिले में एक सरकारी बस में आग लग गई। जानकारी के अनुसार ड्राइवर सभी यात्रियों को बस से सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाब रहा। इस दौरान घटना के दौरान ड्राइवर ने सभी 45 यात्रियों को जलती बस से बाहर निकाला और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। मामले को लेकर अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।

TSRTC बस में लगी आग, ड्राइवर से सूझबूझ से 45 यात्रियों को बचाया (फाइल फोटो)

हैदराबाद (तेलंगाना), एजेंसी। आज सुबह तेलंगाना के पेड्डा अंबरपेट जिले में एक सरकारी बस में आग लग गई। जानकारी के अनुसार, ड्राइवर सभी यात्रियों को बस से सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाब रहा। इस दौरान घटना के दौरान ड्राइवर ने सभी 45 यात्रियों को जलती बस से बाहर निकाला और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। मामले को लेकर अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। नोट- खबर अपडेट की जा रही है।

Edited By: Versha Singh