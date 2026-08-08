ट्रंप के दामाद माइकल बोलस निजी दौरे के लिए कोच्चि पहुंचे, अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर भी साथ

डिजिटल डेस्क, कोच्चि। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद माइकल बोलस शनिवार को निजी दौरे पर कोच्चि पहुंचे। बोलस के साथ भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर भी थे।

उनका यह दौरा ऐसे समय हुआ है, जब विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) का मुद्दा गरमाया हुआ है। कुछ मीडिया रिपोर्टों में कहा गया कि केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने बोलस से बातचीत की, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसका खंडन किया है। उन्होंने पुष्टि की कि मुख्यमंत्री सतीशन ने यहां अमेरिकी राजदूत से बातचीत की।