ट्रंप के दामाद माइकल बोलस निजी दौरे के लिए कोच्चि पहुंचे, अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर भी साथ
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद माइकल बोलस निजी दौरे पर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के साथ कोच्चि पहुंचे। ...और पढ़ें
HighLights
माइकल बोलस अमेरिकी राजदूत के साथ निजी दौरे पर कोच्चि पहुंचे।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने बोलस से मुलाकात की खबरों का खंडन किया।
यह बोलस का निजी दौरा है, राजदूत गोर के साथ पुरानी दोस्ती।
डिजिटल डेस्क, कोच्चि। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद माइकल बोलस शनिवार को निजी दौरे पर कोच्चि पहुंचे। बोलस के साथ भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर भी थे।
उनका यह दौरा ऐसे समय हुआ है, जब विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) का मुद्दा गरमाया हुआ है। कुछ मीडिया रिपोर्टों में कहा गया कि केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने बोलस से बातचीत की, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसका खंडन किया है। उन्होंने पुष्टि की कि मुख्यमंत्री सतीशन ने यहां अमेरिकी राजदूत से बातचीत की।
माइकल बोलस और राजदूत गोर के बीच गहरी दोस्ती
एक सरकारी सूत्र ने कहा कि यह एक आधिकारिक बैठक थी। इस संबंध में कोई भी अन्य रिपोर्ट गलत है। संपर्क करने पर, अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा, माइकल बोलस और राजदूत गोर के बीच लगभग एक दशक से दोस्ती है। वे अपने मित्र से मिलने के लिए इस साल दूसरी बार भारत आए हैं। वे यहां निजी तौर पर आए हैं, आधिकारिक दौरे पर नहीं।