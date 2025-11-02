'ट्रंप को खुद नहीं पता वे क्या कर रहे हैं', सेना प्रमुख ने साइबर और अंतरिक्ष युद्ध के बारे में कही ये बात

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने शनिवार को मध्य प्रदेश में अपने गृहनगर रीवा में एक सभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने युद्ध के भविष्य के बारे में बात की और साथ ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर उनके अप्रत्याशित बयानों और भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर की मध्यस्थता के हालिया दावों पर कटाक्ष किया।

भविष्य में क्या होने वाला है उससे हम सब अभिनज्ञ हैं टीआरएस कॉलेज में एक कार्यक्रम में बोलते हुए, जनरल द्विवेदी ने उभरती वैश्विक चुनौतियों की अनिश्चितता और जटिलता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भविष्य की चुनौतियां आ रही हैं। ये हैं अस्थिरता, अनिश्चितता, जटिलता और अस्पष्टता...आप और मैं इस बारे में बिल्कुल भी अनभिज्ञ हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है।

ट्रंप लेकर भी बोले सेना प्रमुख आगे सेना प्रमुख ने कहा कि आज ट्रंप क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है कि खुद ट्रंप को भी नहीं पता कि कल वो क्या करने वाले हैं। चुनौतियां इतनी तेजी से आ रही हैं कि जब तक आप एक पुरानी चुनौती को समझने की कोशिश करते हैं, तब तक एक नई चुनौती सामने आ जाती है।

आगे बोले कि कुछ सुरक्षा चुनौतियां भी हैं जिनका सामना हमारी सेना कर रही है। चाहे वो सीमा पर हो, आतंकवाद पर हो, प्राकृतिक आपदाओं पर हो, या साइबर युद्ध पर हो। जो नई चीजें शुरू हुई हैं उनमें अंतरिक्ष युद्ध, उपग्रह, रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और सूचना युद्ध है।

कराची पर हमला वाली खबर कहां से आई पता नहीं- सेना प्रमुख सेना प्रमुख ने कहा कि जिस तरह से अफवाहें फैलाई जाती हैं। जैसा कि आपने ऑपरेशन सिंदूर में सुना, कराची पर हमला हुआ। ऐसी कितनी ही खबरें आईं, जो हमें भी खबर जैसी लगीं। कहां से आईं, किसने कीं?... इन सारी चुनौतियों के दायरे में आपको जमीन, आसमान, पानी और तीनों पर काम करना होता है।

भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था रीवा में पत्रकारों से बात करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारत ने पड़ोसी देश में केवल आतंकवादी बुनियादी ढांचे को नष्ट किया है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में , भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान के नियंत्रण वाले इलाकों में आतंकी ढांचे को निशाना बनाया गया। इन हमलों के बाद चार दिनों तक भीषण झड़पें हुईं, जो 10 मई को सैन्य कार्रवाई रोकने की सहमति के साथ समाप्त हुईं।

ऑपरेशन सिंदूर इसलिए सफल रहा क्योंकि... सेना प्रमुख ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर इसलिए सफल रहा क्योंकि हमने अपने सिद्धांतों और तकनीक की संयुक्त शक्ति से लड़ाई लड़ी। हमने यह सुनिश्चित किया कि पाकिस्तान में किसी भी निर्दोष नागरिक को कोई नुकसान न पहुंचे। हमने केवल आतंकवादियों और उनके आकाओं को निशाना बनाया।