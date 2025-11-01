भारतीय सेना अब 'त्रिशूल' से करेगी दुश्मनों का खात्मा, सशस्त्र बलों ने बनाया 'फ्यूचर प्लान'

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय सशस्त्र बलों के तीनों अंगों के बीच सहयोग-समन्वय को बढ़ावा देने और विभिन्न भूभागों और मिशन स्पेक्ट्रम में एकीकृत संचालन के उद्देश्य से एक त्रिसेवा अभ्यास त्रिशूल जल्द ही पश्चिमी क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें