त्रिपुरा के CM साहा ने बांग्लादेश की PM शेख हसीना को 100 डिब्बों में भेजा यह खास उपहार, जानकर चौंक जाएंगे आप

त्रिपुरा के सीएम साहा ने बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को दोस्ती के तौर पर अनानास भेजा। स्नेहपूर्ण सद्भावना के इस भाव का उद्देश्य दोनों पड़ोसी देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाना है। उद्यान एवं भूमि संरक्षण निदेशालय के निदेशक डॉ. फोनी भूषण जमातिया ने कहा कि मुख्यमंत्री साहा की ओर से क्यू किस्म के कुल 700 अनानास भेजे गए थे।

त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को अनानास भेजा

Your browser does not support the audio element.

अगरतला, एएनआई। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने शनिवार को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को दोस्ती के संकेत के रूप में अनानास भेजा। अनानास को अखौरा सीमा के माध्यम से सफलतापूर्वक बांग्लादेश पहुंचाया गया। साहा ने अनानास क्यों भेजे? एक आधिकारिक बयान के अनुसार, भारत और बांग्लादेश के बीच दोस्ती के स्थायी बंधन को मजबूत करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉ. माणिक साहा ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को स्वादिष्ट अनानास का एक शानदार उपहार भेजा है। स्नेहपूर्ण सद्भावना के इस भाव का उद्देश्य दोनों पड़ोसी देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाना है। कितने अनानास भेजे गए? उद्यान एवं भूमि संरक्षण निदेशालय के निदेशक डॉ. फोनी भूषण जमातिया ने कहा कि मुख्यमंत्री साहा की ओर से क्यू किस्म के कुल 700 अनानास भेजे गए थे। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री की ओर से क्यू किस्म के कुल 700 स्वादिष्ट अनानास भेजे गए थे। उन्हें सावधानीपूर्वक 100 डिब्बों में पैक किया गया था। प्रत्येक बॉक्स में सात स्वादिष्ट अनानास थे। इस तरह के हार्दिक उपहार भारत और बांग्लादेश के बीच दोस्ती के बंधन को और मजबूत करेंगे। उद्यान और भूमि संरक्षण निदेशालय के निदेशक, डॉ फोनी भूषण जमातिया, संयुक्त निदेशक, शांतनु देबवर्मा, सहायक निदेशक, डॉ दीपक वैद्य और एकीकृत चेकपोस्ट सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के अधिकारियों ने अनानास खेप के निर्बाध हस्तांतरण की सुविधा के लिए मिलकर काम किया।

Edited By: Achyut Kumar