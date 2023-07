असम राइफल्स ने 8 जुलाई को त्रिपुरा के धलाई जिले के अंबासा इलाके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 2 करोड़ रुपये मूल्य का 498 किलोग्राम मारिजुआना भी जब्त कर लिया है। 30 जून को त्रिपुरा पुलिस ने अंबासा इलाके से 3 किलोग्राम से अधिक हेरोइन के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया था जिनकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 13.8 करोड़ रुपये है।

Tripura: असम राइफल्स को बड़ी सफलता, धलाई में दो करोड़ रुपये का मारिजुआना किया बरामद; 2 गिरफ्तार

Your browser does not support the audio element.

धलाई (त्रिपुरा), एजेंसी। असम राइफल्स ने 8 जुलाई को त्रिपुरा के धलाई जिले के अंबासा इलाके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। असम राइफल्स ने 2 करोड़ रुपये मूल्य का 498 किलोग्राम मारिजुआना भी बरामद कर जब्त कर लिया है। एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि महानिरीक्षक असम राइफल्स (पूर्व) के तत्वावधान में अगरतला सेक्टर असम राइफल्स की राधानगर बटालियन ने कल त्रिपुरा के धलाई जिले के अंबासा से एक व्यक्ति को पकड़ा। पुलिस ने आरोपी के पास से 2 करोड़ रुपये मूल्य का 498 किलोग्राम मारिजुआना भी जब्त कर लिया है। पहले भी किया 3 किलो हेरोइन जब्त इससे पहले, 30 जून को त्रिपुरा पुलिस ने धलाई जिले के अंबासा इलाके से 3 किलोग्राम से अधिक हेरोइन के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 13.8 करोड़ रुपये है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने जब्ती पर पुलिस की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह राज्य में नशीली दवाओं के खतरे को खत्म करने की उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करता है। त्रिपुरा पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां त्रिपुरा को ड्रग्स मुक्त बनाने के लक्ष्य पर लगातार काम कर रही हैं। सीएम माणिक साहा ने की तारीफ उल्लेखनीय है कि धलाई जिला पुलिस ने मादक द्रव्य विरोधी अभियान के दौरान एक वाहन से लगभग 14 करोड़ रुपये मूल्य की प्रतिबंधित वस्तुएं जब्त की थी। इस सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था। यह राज्य में नशीली दवाओं की सबसे बड़ी जब्ती है। सीएम माणिक साहा ने कहा, इस तरह के प्रयास नशीली दवाओं के खतरे को खत्म करने के लिए पुलिस की प्रतिबद्धता को उजागर करते हैं।

Edited By: Nidhi Avinash