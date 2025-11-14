'TMC का हाल भी आरजेडी और कांग्रेस जैसा होगा', बिहार में NDA की जीत पर बोले पूर्व मंत्री सुभाष सरकार

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। पूर्व मंत्री सुभाष सरकार ने शुक्रवार को बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सामने आए नतीजों में भाजपा की अगुवाई वाले राजग की जीत जनता के विश्वास का नतीजा बताया। उन्होंने कहा कि मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि बंगाल में भी आगामी दिनों में तृणमूल और ममता बनर्जी का हाल लालू यादव और तेजस्वी यादव जैसा होने वाला है। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव के संबंध में सामने आए रुझानों में राजग ने जिस प्रकार का कद हासिल किया है, उससे यह साफ जाहिर होता है कि प्रदेश की जनता को राज्य की मौजूदा सरकार पर भरोसा है और लोग इस सरकार की कार्यशैली से खुश हैं।

'बंगाल में देखने को मिलेंगे सकारात्मक नतीजे' उन्होंने कहा कि बिहार के चुनावी रुझानों ने निश्चित तौर पर बंगाल की जनता को भी उत्साहित कर दिया है। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में बंगाल में कई बड़े सकारात्मक नतीजे देखने को मिलेंगे।

एसआईआर पर क्या कहा? उन्होंने मतदाता सूची पुनरीक्षण (एसआईआर) का जिक्र करते हुए कहा कि इस प्रक्रिया के तहत प्रदेश के फर्जी मतदाताओं को चिह्नित किया जा रहा है, ताकि लोकतंत्र में प्रदत्त अधिकारों का बेजा इस्तेमाल नहीं किया जा सके।