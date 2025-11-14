'TMC का हाल भी आरजेडी और कांग्रेस जैसा होगा', बिहार में NDA की जीत पर बोले पूर्व मंत्री सुभाष सरकार
पूर्व मंत्री सुभाष सरकार ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत को जनता का विश्वास बताया है। उन्होंने कहा कि बंगाल में भी तृणमूल का हाल लालू यादव जैसा होगा। बिहार के नतीजों से बंगाल उत्साहित है और मतदाता सूची पुनरीक्षण से फर्जी मतदाताओं की पहचान की जा रही है, जिससे राजग को लाभ हुआ है।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। पूर्व मंत्री सुभाष सरकार ने शुक्रवार को बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सामने आए नतीजों में भाजपा की अगुवाई वाले राजग की जीत जनता के विश्वास का नतीजा बताया।
उन्होंने कहा कि मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि बंगाल में भी आगामी दिनों में तृणमूल और ममता बनर्जी का हाल लालू यादव और तेजस्वी यादव जैसा होने वाला है। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव के संबंध में सामने आए रुझानों में राजग ने जिस प्रकार का कद हासिल किया है, उससे यह साफ जाहिर होता है कि प्रदेश की जनता को राज्य की मौजूदा सरकार पर भरोसा है और लोग इस सरकार की कार्यशैली से खुश हैं।
'बंगाल में देखने को मिलेंगे सकारात्मक नतीजे'
उन्होंने कहा कि बिहार के चुनावी रुझानों ने निश्चित तौर पर बंगाल की जनता को भी उत्साहित कर दिया है। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में बंगाल में कई बड़े सकारात्मक नतीजे देखने को मिलेंगे।
एसआईआर पर क्या कहा?
उन्होंने मतदाता सूची पुनरीक्षण (एसआईआर) का जिक्र करते हुए कहा कि इस प्रक्रिया के तहत प्रदेश के फर्जी मतदाताओं को चिह्नित किया जा रहा है, ताकि लोकतंत्र में प्रदत्त अधिकारों का बेजा इस्तेमाल नहीं किया जा सके।
उन्होंने कहा कि बिहार में दो चरणों में हुए विधानसभा चुनाव के मतदान में जिस तरह का इजाफा दर्ज किया गया, उससे यह साफ जाहिर होता है कि राज्य में राजद सहित अन्य दलों ने कितने फर्जी मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा कर रखा था, जिसका फायदा वो अनवरत लेते हुए आ रहे थे, लेकिन एसआईआर के तहत फर्जी मतदाताओं को चिह्नित करने की प्रक्रिया को संपन्न किया गया तो इसने बिहार में राजग को सकारात्मक स्थिति में पहुंचा दिया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।