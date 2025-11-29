'पार्टी सांसदों के साथ बैठक की सीसीटीवी फुटेज जारी करे चुनाव आयोग', तृणमूल ने लगाया ये आरोप

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस ने शनिवार को निर्वाचन आयोग को उसके शीर्ष अधिकारियों के साथ एक दिन पहले पार्टी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल की हुई 55 मिनट की बैठक का पूरा ट्रांसक्रिप्ट (सीसीटीवी फुटेज) जारी करने की चुनौती दी। तृणमूल के 10 सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) संबंधी विभिन्न शिकायतों को लेकर शुक्रवार को दिल्ली में निर्वाचन आयोग का दरवाजा खटखटाया था और एसआईआर के चलते कई मौतों का आरोप लगाया था।

डेरेक ओ ब्रायन ने लगाया ये आरोप मुलाकात के बाद संवाददाता सम्मेलन में राज्यसभा में तृणमूल के नेता डेरेक ओ ब्रायन व पार्टी के अन्य सांसदों ने चुनाव आयोग पर उनके कोई भी सवालों का जवाब नहीं देने का आरोप लगाया था। इस बीच शनिवार को डेरेक ने चुनाव आयोग पर गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि आयोग के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है और वह वास्तव में पारदर्शिता में विश्वास करता है तो उसे तुरंत बैठक का पूरा ट्रांसक्रिप्ट और वह सभी सबूत सार्वजनिक करने चाहिए, जिनका दावा किया जा रहा है। डेरेक ने यह भी कहा कि वे चाहते हैं कि आने वाले संसद सत्र में चुनाव आयोग के कामकाज पर सदन में चर्चा हो।

'चुनाव आयोग क्यों जारी नहीं कर रहा प्रेस रिलीज?' तृणमूल प्रतिनिधिमंडल ने एक दिन पहले आयोग के अधिकारियों से मुलाकात के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के हाथ खून से सने होने का आरोप लगाया था। इस आरोप के बाद आयोग के अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने तृणमूल प्रतिनिधिमंडल से कहा कि राजनीतिक बयानबाजी उनका अधिकार है, लेकिन उन्हें चुनाव के तरीकों से जुड़ी गलत जानकारी फैलाने से बचना चाहिए। इसपर डेरेक ने आयोग पर गलत बातें फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि चुनाव आयोग इस मुद्दे पर आधिकारिक प्रेस रिलीज़ क्यों नहीं जारी कर रहा।