दिल्ली में ट्राई-सर्विस फ्यूचर वारफेयर कोर्स का समापन, नवाचार और भविष्य की चुनौतियों पर जोर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नई दिल्ली में आयोजित चौथे त्रि-सेवा फ्यूचर वारफेयर कोर्स का रविवार को सफलतापूर्वक समापन हो गया। एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के तत्वावधान में सेंटर फार ज्वाइंट वारफेयर स्टडीज द्वारा संचालित इस चार सप्ताह के पाठ्यक्रम का उद्देश्य सैन्य अधिकारियों को युद्ध के बदलते स्वरूप के लिए तैयार करना था।

समापन समारोह में चीफ आफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणि ने तेजी से बदलते युद्ध परिवेश में चुस्त, नवोन्मेषी और भविष्य के लिए तैयार रहने की आवश्यकता पर बल दिया।

मानेकशा सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में थल सेना, नौसेना और वायु सेना के अधिकारियों के साथ-साथ सरकार, शिक्षाविदों, उद्योग जगत और रणनीतिक थिंक-तंक के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

पाठ्यक्रम के दौरान कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ), क्वांटम टेक्नोलाजी, साइबर एवं काग्निटिव वारफेयर, स्वायत्त प्रणालियों और अंतरिक्ष अभियानों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चर्चा की गई। प्रतिभागियों ने विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श और सिमुलेशन अभ्यासों में भाग लिया।

समापन अवसर पर एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए, जबकि आइआइटी रोपड़ के लेफ्टिनेंट जनरल एस.एस. महाल (सेवानिवृत्त) ने 'पीजी डिप्लोमा इन फ्यूचर वारफेयर' से सम्मानित किया। इस कोर्स का अगला (पांचवां) संस्करण 16 नवंबर से 11 दिसंबर के बीच आयोजित किया जाएगा।