बेंगलुरु में भारी बारिश से उखड़े पेड़, बहुमंजिला इमारत हुई धराशायी; सीएम सिद्दरमैया ने नुकसान का लिया जायजा

बेंगलुरु, ऑनलाइन डेस्क। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में रविवार की दोपहर भारी बारिश हुई। बारिश के बदले मिजाज ने मुसीबत खड़ी कर दी है। भारी बारिश के कारण शहर के कई पेड़ उखड़ गए हैं। बेंगलुरु के कई इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई है। इसके साथ ही भीषण बारिश के बाद बेंगलुरु के कई हिस्सों में गंभीर जलभराव देखा जा है।

कर्नाटक, बेंगलुरु के विद्यारण्यपुरा में भारी बारिश के बाद शहर में एक पुरानी बहुमंजिला इमारत धराशायी हो गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

Karnataka CM Siddaramaiah takes stock of the damage caused due to heavy rain in Bengaluru and expressed his condolences on the demise of a 23-year-old woman who died after drowning in the waterlogged underpass in KR Circle area of the city. pic.twitter.com/4w5q4O542p