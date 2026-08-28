Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

छुट्टियों पर जा रहे हैं... केरल पुलिस की 'लॉक्ड हाउस' सर्विस रखेगी आपके बंद घर पर पैनी नजर

By Digital Desk Edited By: Jeet Kumar
Updated: Fri, 28 Aug 2026 01:54 AM (IST)

केरलम पुलिस ने घर से बाहर यात्रा करने वाले लोगों को सलाह दी है कि वे पुलिस के आधिकारिक पोल-एप ...और पढ़ें

‘लॉक्ड हाउस’ सुविधा का इस्तेमाल करें यात्रा करने वाले लोग : केरलम पुलिस (सांकेतिक तस्वीर)

‘लॉक्ड हाउस’ सुविधा का इस्तेमाल करें यात्रा करने वाले लोग : केरलम पुलिस (सांकेतिक तस्वीर)

HighLights

  1. जानकारी सात दिन पहले तक दी जा सकती है

  2. पंजीकरण करने वालों को यात्रा की तारीख, घर का पता देना होगा

पीटीआई, तिरुअनंतपुरम। केरलम पुलिस ने घर से बाहर यात्रा करने वाले लोगों को सलाह दी है कि वे पुलिस के आधिकारिक पोल-एप पर ‘लॉक्ड हाउस’ फीचर के जरिये पुलिस को इसकी जानकारी दें।

पुलिस की एक फेसबुक पोस्ट के अनुसार, अधिकारी पंजीकृत घरों और उसके आसपास के इलाकों की निगरानी के लिए खास तौर पर गश्त करेंगे।

इस सेवा का उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ता को यात्रा पर निकलने से कम से कम 48 घंटे पहले एप के माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज करनी होगी।

जानकारी सात दिन पहले तक दी जा सकती है। इस सुविधा का लाभ लेने वाले व्यक्ति के घर और उसके आसपास के इलाके को पुलिस अधिक से अधिक 14 दिनों तक निगरानी में रख सकती है।

पंजीकरण करने वालों को यात्रा की तारीख, घर का पता, अपने घर का नाम और आसपास रहने वाले रिश्तेदारों या पड़ोसियों के नाम एवं फोन नंबर देने होंगे। पोस्ट में यह भी बताया गया है कि पोल-एप गूगल प्ले स्टोर और एपल एप स्टोर, दोनों पर उपलब्ध है।