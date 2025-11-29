पूर्व सीएम बघेल के करीबी के खातों में 441 करोड़ का लेन-देन, पुलिस ने इस मामले में किया वित्तीय नेटवर्क का राजफाश

जेएनएन, रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी बिलासपुर निवासी कथित तांत्रिक कृष्ण कुमार श्रीवास्तव उर्फ केके और उसके बेटे कंचन श्रीवास्तव के खिलाफ पुलिस ने एक बड़े वित्तीय और आपराधिक नेटवर्क का राजफाश किया है।

पुलिस ने कोर्ट में एक विस्तृत चार्जशीट पेश की है, जिसमें करोड़ों के हवाला लेन-देन, विदेशों में निवेश और महादेव ऑनलाइन सट्टा एप से जुड़े गंभीर आरोप शामिल हैं।

चार्जशीट में बताया गया है कि केके और उसके बेटे ने हवाला चैनल के माध्यम से चीन और आस्ट्रेलिया में करोड़ों रुपये का निवेश किया है। दोनों के बैंक खातों की जांच में 441 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेन-देन का राजफाश हुआ है।