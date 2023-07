Emergency Landing तकनीकी खराबी के बाद प्रशिक्षण विमान की बेंगलुरु में आपातकालीन लैंडिंग कराई गई। दरअसल वायर प्रीमियर 1Aएयरक्राफ्ट (1A aircraft VT-KBN) के नोज लैंडिंग गियर में तकनीकी खराबी आ गई थी जिसके बाद विमान में मौजूद दो पायलटों ने इसकी इमरजेंसी लैंडिंग की। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के सूत्रों ने बुधवार को पुष्टि की कि क्रैश लैंडिंग के समय बिना किसी यात्री के विमान में दो पायलट मौजूद थे।

Bangalore: हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, रनवे से टकराया कॉकपिट

Your browser does not support the audio element.

बेंगलुरु, एजेंसी। बेंगलुरु में मंगलवार को हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड एयरपोर्ट (HAL) पर एक विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। दरअसल, वायर प्रीमियर 1Aएयरक्राफ्ट के नोज लैंडिंग गियर में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसके बाद विमान में मौजूद दो पायलटों ने इसकी इमरजेंसी लैंडिंग की। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के सूत्रों ने बुधवार को पुष्टि की कि क्रैश लैंडिंग के समय बिना किसी यात्री के विमान में दो पायलट थे। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट जा रहा था विमान समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, विमान HAL के एयरपोर्ट से बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट जा रहा था, तभी ये हादसा हुआ। डीजीसीए द्वारा साझा किए गए इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 30 मई को इसी तरह की एक घटना में, एक ट्रेनिंग विमान में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसके बाद बेलगावी जिले के मरिहाल पुलिस स्टेशन की सीमा में एक खेत में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। यह विमान वीटी-आरबीएफ रेडबर्ड इंस्टीट्यूट का था, जिसने बेलगावी के सांबरा हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। विमान को इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान रनवे पर काफी दूर तक घसीटता हुआ देखा जा सकता है। पायलट ने विमान के पिछले पहियों के सहारे लैंडिंग कराई। रनवे से टकराने के बाद विमान के खराब नोज गियर जमीन पर ही टिक गया।

Edited By: Nidhi Avinash