Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ट्रेन के शौचालय में लिखा मिला- 'पाक जिंदाबाद' और '12/11 को रेल धमाका', मचा हड़कंप

    By Deepak Gupta Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 10:19 PM (IST)

    एक ट्रेन के शौचालय में 'पाक जिंदाबाद' और '12/11 को रेल धमाका' लिखा हुआ पाया गया, जिससे यात्रियों में दहशत फैल गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी गई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    ट्रेन के शौचालय में लिखा मिला- 'पाक जिंदाबाद'। (प्रतीकात्मक)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली बम धमाके के बाद महानगरी एक्सप्रेस में 'पाक जिंदाबाद' और '12/11 को रेल धमाके' की बात लिखी मिलने से हड़कंप मच गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्टेशन पर रेल सुरक्षा बल ने ट्रेन की सघन जांच की। डॉग स्क्वायड और बम निरोधक दस्ते ने एक-एक कोच खंगाला।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शौचालय से लेकर सीट के नीचे रखे सामान की जांच की गई। छानबीन में कोई संदिग्ध सामग्री नहीं मिली। 20 मिनट की जांच के बाद ट्रेन रवाना कर दी गई। आरपीएफ पोस्ट प्रभारी राजीव खरब ने बताया कि बुधवार सुबह मुंबई से वाराणसी जा रही महानगरी एक्सप्रेस ट्रेन-22177 में जनरल कोच के शौचालय में आपत्तिजनक संदेश लिखा था। भुसावल और इटारसी में जांच की गई।

    इसके चलते ट्रेन पौन घंटे देरी से जबलपुर पहुंची। यहां भी उसका एक-एक डिब्बा जांचा गया। यात्रियों से भी पूछताछ की गई।