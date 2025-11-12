डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली बम धमाके के बाद महानगरी एक्सप्रेस में 'पाक जिंदाबाद' और '12/11 को रेल धमाके' की बात लिखी मिलने से हड़कंप मच गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्टेशन पर रेल सुरक्षा बल ने ट्रेन की सघन जांच की। डॉग स्क्वायड और बम निरोधक दस्ते ने एक-एक कोच खंगाला।

शौचालय से लेकर सीट के नीचे रखे सामान की जांच की गई। छानबीन में कोई संदिग्ध सामग्री नहीं मिली। 20 मिनट की जांच के बाद ट्रेन रवाना कर दी गई। आरपीएफ पोस्ट प्रभारी राजीव खरब ने बताया कि बुधवार सुबह मुंबई से वाराणसी जा रही महानगरी एक्सप्रेस ट्रेन-22177 में जनरल कोच के शौचालय में आपत्तिजनक संदेश लिखा था। भुसावल और इटारसी में जांच की गई।