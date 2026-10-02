रिचार्ज प्लान पर TRAI ने कंपनियों को लताड़ा, कहा- ये खेल अब नहीं चलेगा
दूरसंचार नियामक ट्राई ने दूरसंचार कंपनियों से कहा है कि वे अपनी वेबसाइट, मोबाइल एप और एक्सक्लूसिव पाइंट ऑफ सेल ...और पढ़ें
HighLights
ट्राई ने कहा दूरसंचार कंपनियां वेबसाइट, एप पर जरूरी रिचार्ज प्लान जरूर डिस्प्ले करें
ट्राई का यह निर्देश ग्राहकों की उस शिकायत के बाद आया है
पीटीआई, नई दिल्ली। दूरसंचार नियामक ट्राई ने दूरसंचार कंपनियों से कहा है कि वे अपनी वेबसाइट, मोबाइल एप और एक्सक्लूसिव पाइंट ऑफ सेल पर जरूरी रिचार्ज प्लान और स्पेशल टैरिफ वाउचर का डिस्प्ले जरूर करें।
ट्राई का यह निर्देश ग्राहकों की उस शिकायत के बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि कंपनियों ने अपनी वेबसाइट और एप पर प्लान इस तरह से रखे थे कि वे आसानी से दिखाई नहीं देते थे।
दूरसंचार कंपनियों को निर्देश जारी होने की तारीखा से तीस दिनों के अंदर आदेश का पालन करना होगा। हाल ही में, ट्राई ने दूरसंचार कंपनियों को वायस काल और एसएमएस के लिए कम कीमत वाले विशेष टैरिफ वाउचर जारी करने का निर्देश दिया था।
विशेष टैरिफ वाउचर (एसटीवी) प्रीपेड मोबाइल ग्राहकों के लिए बूस्टर रिचार्ज की तरह काम करता है, जिससे वे इन वाउचर के जरिये ज्यादा पैसे देकर अतिरिक्त लाभ उठा सकते हैं।