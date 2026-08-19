इंटरनेट की स्लो स्पीड से हैं परेशान? TRAI के तीन एप से मिलेगी डिजिटल आजादी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने कहा है कि ट्राइ की तरफ से विकसित तीन एप को डाउनलोड करके उपभोक्ता डिजिटल स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं।

उपभोक्ता मुख्य रूप से अनचाहे कॉल से सबसे अधिक परेशान होते हैं। इसके अलावा इंटरनेट की धीमी गति से भी उन्हें परेशानी होती है।

TRAI के तीन एप से मिलेगी डिजिटल आजादी

ट्राई का कहना है कि उनके तीन एप ट्राई डीएनडी, ट्राई माइस्पीड और ट्राई माइ काल को डाउनलोड करने से उन्हें डिजिटल स्वतंत्रता हासिल करने में मदद मिलेगी।

ट्राई के मुताबिक ट्राई डीएनडी एप से उपभोक्ता को किसी काल को रिसीव या रिजेक्ट करने को लेकर प्राथमिकता चुनने का विकल्प मिलता है। प्रमोशनल कॉल को रिसीव करने या नहीं करने या उन्हें ब्लाक करने का आसान मैकेनिज्म इस एप में दिया गया है।