इंटरनेट की स्लो स्पीड से हैं परेशान? TRAI के तीन एप से मिलेगी डिजिटल आजादी
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने उपभोक्ताओं को डिजिटल स्वतंत्रता दिलाने के लिए तीन एप ट्राई डीएनडी, ट्राई माईस्पीड और ट्राई माईकॉल जारी किए हैं।
HighLights
ट्राई डीएनडी अनचाही कॉल्स को प्रबंधित करने में मदद करता है।
ट्राई माईस्पीड इंटरनेट गति की जांच करने के लिए उपयोगी है।
ट्राई माईकॉल कॉल गुणवत्ता की निगरानी में सहायक है।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने कहा है कि ट्राइ की तरफ से विकसित तीन एप को डाउनलोड करके उपभोक्ता डिजिटल स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं।
उपभोक्ता मुख्य रूप से अनचाहे कॉल से सबसे अधिक परेशान होते हैं। इसके अलावा इंटरनेट की धीमी गति से भी उन्हें परेशानी होती है।
TRAI के तीन एप से मिलेगी डिजिटल आजादी
ट्राई का कहना है कि उनके तीन एप ट्राई डीएनडी, ट्राई माइस्पीड और ट्राई माइ काल को डाउनलोड करने से उन्हें डिजिटल स्वतंत्रता हासिल करने में मदद मिलेगी।
ट्राई के मुताबिक ट्राई डीएनडी एप से उपभोक्ता को किसी काल को रिसीव या रिजेक्ट करने को लेकर प्राथमिकता चुनने का विकल्प मिलता है। प्रमोशनल कॉल को रिसीव करने या नहीं करने या उन्हें ब्लाक करने का आसान मैकेनिज्म इस एप में दिया गया है।
ट्राई का कहना है कि देश में 1.3 अरब लोगों के पास मोबाइल फोन के कनेक्शन है और इनमें से सिर्फ 16 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने डीएनडी को चुना है। बाकी के उपभोक्ताओं ने अपनी प्राथमिकता तय नहीं की है।
ट्राई के माइ स्पीड एप से यह पता चल जाता है कि फोन में इंटरनेट का स्पीड क्या है। इससे उपभोक्ता को नेटवर्क के पैरामीटर का पता चलता है और वे उसके हिसाब से अपने सेवा प्रदाता का चुनाव कर सकते हैं।
ट्राइ माइ काल एप के जरिए फोन पर बातचीत के दौरान आवाज व बातचीत सुनने की गुणवत्ता के बारे में जाना जा सकता है।
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