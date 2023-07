बेंगलुरु, ऑनलाइन डेस्क। देश में महंगाई तेजी से बढ़ रही है। सब्जियों से लेकर दालों तक के दाम आसमान पर हैं। खासतौर पर टमाटर की कीमतों ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देशभर में टमाटर के दाम 100 रुपये प्रति किलो के पार हो गए हैं। कई राज्यों में तो टमाटर 150 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है। आलम ये है कि आम जनता के लिए खाने में टमाटर का इस्तेमाल करना हकीकत से काफी दूर है। टमाटर के अलावा अन्य सब्जियों की कीमतों ने भी आम आदमी के किचन का बजट बिगाड़ दिया है।

टमाटर की बढ़ती कीमतों के बीच कर्नाटक में हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है। अब तक आपने सोना-चांदी या अन्य कीमती सामान की चोरी सुनी होगी, लेकिन हासन जिले में अजीब ही मामला सामने आया है। चोरों ने किसी घर या बंगले में नहीं, बल्कि एक किसान के खेत पर डाका डाला है। आरोप है कि चोरों ने किसान के खेत से लाखों रुपये के टमाटरों पर हाथ साफ कर दिया है।

टमाटरों की चोरी का मामला चार जुलाई की रात का है। किसान धरनी का कहना है कि उसके खेत से चोरों ने कई किलों टमाटर चुरा लिए हैं। टमाटरों की कीमत करीब ढाई लाख रुपये है। धरनी ने बताया कि उसने दो एकड़ जमीन पर टमाटर की फसल उगाई थी। टमाटर की फसल काटकर वो उसे बाजार में बेचने की प्लानिंग कर रही थी, लेकिन तभी चोरों ने टमाटरों पर हाथ साफ कर दिया।

Karnataka | Farmer alleges tomatoes worth Rs 2.5 lakhs were stolen from her farm in the Hassan district on the night of July 4.



A woman farmer, Dharani who grew tomatoes on 2 acres of land said that they were planning to cut the crop and transport it to market as the price… pic.twitter.com/fTxcZIlcTr