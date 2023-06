Tomato Price: टमाटर की कीमतों में मिलेगी राहत, 68 रुपये प्रति किलो में बेचेगी तमिलनाडु सरकार

गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को राहत देने के लिए टमाटर की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए पूरे तमिलनाडु में फार्म फ्रेश आउटलेट्स पर टमाटर बेचे जाएंगे। FFO में टमाटर 68 रुपये प्रति किलो बिकेगा। FFO में 60 रुपये प्रति किलोग्राम पर टमाटर बेचने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। इसकी जानकारी पेरियाकरुप्पन तमिलनाडु सहकारिता खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री ने दी है।

तमिलनाडू में FFO में टमाटर मिलेंगे 68 रुपये प्रति किलो

तमिलनाडु, एजेंसी। देश भर में टमाटर के दामों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। टमाटर के दाम बढ़ने के कारण लोगों का बजट बिगड़ चुका है। कई शहरों में टमाटर की कीमत 160 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है। तमिलनाडु में सस्ते मिलेंगे टमाटर इस बीच तमिलनाडु के लोगों के लिए राहत की खबर सामने आई है। तमिलनाडु सहकारिता, खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री पेरियाकरुप्पन ने कहा कि तमिसनाडु के लोगों को अब टमाटर कम दामों में मिलेंगे। मंत्री पेरियाकरुप्पन ने कहा कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को राहत देने के लिए, टमाटर की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने यह फैसला किया है। उन्होंने कहा कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को राहत देने के लिए, टमाटर की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए पूरे तमिलनाडु में फार्म फ्रेश आउटलेट्स (Farm Fresh Outlets, FFO) पर टमाटर बेचे जाएंगे। FFO में टमाटर 68 रुपये प्रति किलो बिकेगा। FFO में 60 रुपये प्रति किलोग्राम पर टमाटर बेचने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। देश में टमाटर के दाम क्या हैं? देश के लगभग सभी शहरों में टमाटर की कीमतों में इजाफा हुआ है। दिल्ली में टमाटर 100 से 140 रुपये किलो, जबकि दिल्ली से सटे नोएडा में 160 रुपये प्रतिकिलो, गाजियाबाद में 150 रुपये प्रतिकिलो तक और कानपुर में 100 रुपये प्रतिकिलो तक मिल रहे हैं। टमाटर के दाम बढ़ने की वजह क्या है? देशभर में खासकर दिल्ली NCR में इस समय हर दिन बारिश हो रही है। इस बारिश के कारण आस-पास की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। इसके साथ देश की बड़ी टमाटर मंडियों जैसे बेंगलुरु और नासिक से टमाटर दिल्ली नहीं आ पा रहा है, जिसके कारण दिल्ली एनसीआर के साथ-साथ देश में टमाटर की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। बारिश के कारण हुआ फसलों को नुकसान कुछ व्यापारियों के अनुसार, मई में टमाटर की कीमतें थोक बाजार में 3 से 5 रुपये किलो और खुदरा बाजार में 10 से 20 रुपये किलो थी। लेकिन जून में यह कीमत अचानक बढ़ गई और अब 100 रुपये के पार पहुंच गई है। पिछले हफ्ते टमाटर की कीमतें तीन गुना बढ़ गई हैं। वहीं, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से टमाटर की आपूर्ति कम होने से बंगलूरू से टमाटर आ रहा है। हाल ही में कई जगहों पर हुई भारी बारिश के कारण फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है।

