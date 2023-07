Tomato Price Hike: आसमान छू रहे टमाटर के दाम, सब्जियों की कीमतों में भी भारी उछाल

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। देश में टमाटर के दामों में बढ़ोतरी (Tomato price hike in india) देखी जा रही है। बढ़े हुए दामों के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक सप्ताह पहले तक 40 रुपये प्रति किलो मिलने वाला टमाटर इन दिनों 80 से 100 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। वहीं, देश के अलग-अलग राज्यों में टमाटर के दामों में भारी उछाल देखने को मिला है। कई बार तो लोग टमाटर का भाव पूछकर आगे निकल जा रहे हैं। कुल लोग खरीद भी रहे हैं, तो वो ऐसे लोग हैं, जो पहले एक किलो खरीदते थे और अब 250 ग्राम में काम चला रहे हैं।

गुजरात में लगातार बारिश हो रही है जिसके कारण नवसारी में टमाटर और सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं।

एक थोक विक्रेता ने बताया कि अभी थोक में टमाटर की कीमत (tomato prices in india) 60-70 रुपए किलो है और अगले 15 दिनों में कीमत और बढ़ेगी। ऐसा कम से कम 15 अगस्त तक होगा क्योंकि बारिश के कारण टमाटर के स्टॉक में कमी आई है। 15 अगस्त के बाद जब नया माल आएगा तब कीमत कम होगी।

तमिलनाडु में भी मॉनसून ने दस्तक दे दी है। तेज बारिश के कारण चेन्नई में टमाटर और सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो रहा है।

वहीं, एक ग्राहक ने बताया कि पिछले एक हफ्ते से टमाटर के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। पहले मैं हर दिन 4-5 किलो टमाटर खरीदता था लेकिन अब वहीं मैं रोज इसमें कटौती कर रहा हूं। सरकार को टमाटर के दामों को कम करने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए।

Hyderabad, Telangana | The prices of vegetables have increased in the last few days which is affecting our business. The price of tomatoes is Rs 120/kg, and green chillies are Rs 100-120/kg. Due to the price hike, people are not purchasing vegetables: Abdul Wajid, a fruit &… pic.twitter.com/bLqp1Ebb8g — ANI (@ANI) July 1, 2023

हैदराबाद में भी पिछले कुछ दिनों से सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं जिसके कारण लोगों को मंहगाई का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदार अब्दुल वाजिद ने बताया कि इस बढ़ोतरी का असर हमारे कारोबार पर पड़ रहा है। टमाटर की कीमत 120 रुपये किलो और हरी मिर्च 100-120 रुपये किलो है। महंगाई के कारण लोग सब्जियां नहीं खरीद रहे है।

Delhi | The prices of vegetables have increased in the last 10 days. The price of tomatoes is expected to remain high for the next 20 days. As soon as the new crop of tomatoes comes into the market next month, the prices will come down: Hakim Rehman, General Secretary, Okhla… pic.twitter.com/L0uZ9fjjTa— ANI (@ANI) July 1, 2023