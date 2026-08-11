'यह मेरा अंदाज है', तमिलनाडु में वित्त मंत्री के बजट भाषण पर सियासत; गलत तमिल बोलने का लगा था आरोप

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। तमिलनाडु के वित्त मंत्री की खराब तमिल भाषा ने राज्य में बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। डीएमके और बीजेपी ने मंत्री पर तीखा हमला बोला है, जिसतके बाद मंत्री ने भी अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया है।

डीएमके विधायक टीएम राजेंद्रन ने विधानसभा में टिप्पणी की कि 5 अगस्त को बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री एन. मैरी विल्सन के भाषण में तमिल व्याकरण की गलतियां थीं और विल्सन बीच-बीच में अंग्रेजी बोलने लगे थे। राजेंद्रन ने कहा कि कम से कम भविष्य में जब भी उन्हें अवसर मिले, तो वित्त मंत्री को त्रुटिहीन तमिल बोलनी चाहिए।

मुझे तमिल पर सलाह न दें: वित्त मंत्री अपनी तमिल को लेकर राजेंद्रन की आलोचना पर कड़ी आपत्ति जताते हुए, विल्सन ने अपनी संचार शैली का बचाव किया। उन्होंने उनका मुख्य ध्यान भाषाई औपचारिकताओं के बजाय शासन और राज्य की प्रगति पर है।

डीएमके विधायक पर पलटवार करते हुए विल्सन ने झिड़कते हुए कहा कि मुझे तमिल को लेकर सलाह न दें। यह मेरी अपनी अनूठी शैली है। मैं केवल इसी तरह बोल सकता हूं। इसे स्वीकार करें या न करें, मैं इसे आपके लिए नहीं बदल सकता।

खबरें और भी







स्पीकर को करना पड़ा हस्तक्षेप इस तीखी बहस के बीच हस्तक्षेप करते हुए, विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर ने मंत्री को शांत कराया और कहा कि सदस्यों को इस तरह की बहस को हल्के में लेना चाहिए। स्पीकर ने मंत्री को सलाह देते हुए कहा कि नहीं। आपने इस तरह से बात की कि लोग आपके भाषण को समझ सकें। इसे हल्के में लें।

इसके बाद वित्त मंत्री ने कहा कि ईसाइयत ने उन्हें केवल प्रेम और सहानुभूति सिखाई है, जिस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि सदन में कई लोग इसे नहीं समझते हैं। विल्सन ने कहा कि ईसाइयत ने मुझे एक भाषा सिखाई है और वह है प्यार और सहानुभूति। आधे लोग तमिल पढ़कर इसे नहीं समझ सकते। मैंने इसे बाइबिल में पढ़ा है। मैं जन्म से एक ईसाई हूं। डीएमके और बीजेपी का कड़ा रुख इस बीच डीएमके ने मंत्री की त्रुटिपूर्ण तमिल को लेकर अपना हमला जारी रखा। पार्टी के वरिष्ठ नेता टीकेएस एलंगोवन ने कहा कि वह यह स्वीकार नहीं करना चाहते कि उनकी तमिल सबसे खराब थी और वह इसे गलत पढ़ रहे थे। जब उन्होंने तमिल में बजट पढ़ा, तो उन्होंने कई जगहों पर गलतियां कीं। एक वित्त मंत्री को इसे ठीक से पढ़ने में सक्षम होना चाहिए।

दूसरी ओर, बीजेपी ने मंत्री पर तीखा हमला बोलते हुए उन पर तमिल भाषा का अपमान करने का आरोप लगाया और उनसे माफी मांगने की मांग की। तमिलनाडु बीजेपी प्रमुख नैनार नागेंद्रन ने कहा कि आप जन्म से किसी भी धर्म के हो सकते हैं, लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि, भावना और पहचान के हिसाब से, हम सभी तमिल हैं। क्या आपकी अपनी पार्टी के नेतृत्व ने विधानसभा में यह बात नहीं बताई? इसलिए, आपके अपने धर्म को बनाए रखने में कुछ भी गलत नहीं है।