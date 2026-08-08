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    'दुश्मनों से बात हो सकती है तो पड़ोसी राज्य से क्यों नहीं', कावेरी विवाद पर बोले सीएम विजय

    By Digital Desk Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Sat, 08 Aug 2026 08:44 AM (IST)

    तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी.जोसेफ विजय ने कावेरी जल बंटवारे पर कर्नाटक से बातचीत का प्रस्ताव दिया है, जबकि कानूनी समाधान पर भी जोर दिया। ...और पढ़ें

    तमिलनाडु विधानसभा में गरमाया कावेरी विवाद का मुद्दा (फोटो- PTI)

    तमिलनाडु विधानसभा में गरमाया कावेरी विवाद का मुद्दा (फोटो- PTI)

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    पीटीआई, चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी.जोसेफ विजय ने शुक्रवार को कहा कि कावेरी नदी के जल बंटवारे के मुद्दे पर सकारात्मक परिणाम की उम्मीद के मद्देनजर उन्होंने पड़ोसी कर्नाटक से बातचीत का प्रस्ताव दिया था।

    विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन द्वारा उठाए गए कावेरी मुद्दे के जवाब में विजय ने बताया कि तमिलनाडु ने 1969 से इस मुद्दे को कैसे संभाला है, संवाद से लेकर कानूनी उपायों तक।

    इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि उनकी सरकार कावेरी मुद्दे को कानूनी तरीके से निपटाने के लिए दृढ़ है और इसमें कोई बदलाव नहीं है।

    कावेरी मुद्दे को बहुत सावधानी से संभालने की आवश्यकता

    विजय ने दिवंगत कांग्रेस नेता और 

    यह भी पढ़ें- 'अपमान सहने को भी तैयार', कावेरी जल विवाद पर तमिलनाडु विधानसभा में विजय और उदयनिधि के बीच जुबानी जंग

    विधानसभा में पूर्व विपक्ष के नेता पीजी करुथीरुमन का हवाला देते हुए कहा,"कावेरी मुद्दे को बहुत सावधानी से संभालने की आवश्यकता है।"

    हालांकि, मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे को हल करने के लिए बेंगलुरु जाने और बातचीत करने का प्रयास करने का सोचा, सकारात्मक परिणाम की उम्मीद करते हुए।

    अपमान सहने के लिए भी तैयार

    विजय ने कहा कि कावेरी पर बातचीत करने के प्रयास में तमिलनाडु के लोगों के लिए वह "अपमान सहने के लिए तैयार" थे। उन्होंने सकारात्मक विचारों के साथ कर्नाटक जाने का प्रयास किया।

    दुश्मन देश भी मुद्दों को सुलझाने के लिए संवाद करते हैं

    उन्होंने कहा,"मैंने सोचा कि अगर पड़ोसी राज्य से बातचीत होती है, तो क्या होगा, क्योंकि शत्रु राष्ट्र भी मुद्दों को हल करने के लिए संवाद करते हैं।" उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने इस योजना के बारे में कई लोगों से राय ली है।