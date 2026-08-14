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    अब हमले और अवैध खनन के दो मामलों में घिरे TMC सांसद अभिषेक बनर्जी, भाजपा नेता ने दर्ज कराई एफआईआर

    By Digital Desk Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 02:09 AM (IST)

    तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी दो और मुकदमे में घिर गए हैं। 2020 में भाजपा नेता शमिक भट्टाचार्य पर हुए जानलेवा हमले के मामले में उनके खिलाफ शि ...और पढ़ें

    अब हमले और अवैध खनन के दो मामलों में घिरे TMC सांसद अभिषेक बनर्जी (फोटो- एएनआई)

    अब हमले और अवैध खनन के दो मामलों में घिरे TMC सांसद अभिषेक बनर्जी (फोटो- एएनआई)

    HighLights

    1. 2020 में शमिक भट्टाचार्य पर हमले में एफआईआर

    2. इस शिकायत में अभिषेक समेत 78 लोगों को नामजद किया गया है

    राज्य ब्यूरो, कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी दो और मुकदमे में घिर गए हैं। 2020 में भाजपा नेता शमिक भट्टाचार्य पर हुए जानलेवा हमले के मामले में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है।

    मुर्शिदाबाद और नदिया में हजारों बीघा सरकारी जमीन से अवैध मिट्टी और पेड़ बेचने के गंभीर आरोपों पर अदालत ने पुलिस जांच के आदेश जारी कर दिए हैं।

    डायमंड हार्बर के भाजपा नेता अभिजीत दास उर्फ 'बॉबी' ने पुलिस को 10 पन्नों की विस्तृत चिट्ठी भेजकर आरोप लगाया है कि 2020 में शमिक भट्टाचार्य के काफिले पर हमला अभिषेक बनर्जी के इशारे पर ही हुआ था। इस शिकायत में अभिषेक समेत 78 लोगों को नामजद किया गया है।

    कृष्णानगर अदालत में दर्ज एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जज तरुण मंडल ने पुलिस को 33 हजार बीघा सरकारी जमीन से मिट्टी और कीमती पेड़ काटकर करोड़ों रुपये की हेराफेरी के मामले में निष्पक्ष जांच का निर्देश दिया है।

    याचिकाकर्ता का आरोप है कि 2016 से चल रहे इस खेल को सांसद का संरक्षण प्राप्त था। तृणमूल ने इसे विशुद्ध राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है। इससे पहले अभिषेक के खिलाफ 16 मामले दर्ज है। कलकत्ता हाई कोर्ट फिलहाल अभिषेक के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा रखी है।