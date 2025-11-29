जबरन कार में बैठाया, शराब पिलाई और फिर... कोलकाता में कार में तीन लोगों ने महिला का किया यौन उत्पीड़न

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कोलकाता में ईस्टर्न मेट्रोपॉलिटन बाईपास के पास तीन लोगों ने कार में जबरन शराब पिलाकर एक 28 वर्षीय शादीशुदा महिला का यौन उत्पीड़न किया। शुक्रवार रात को हुई इस घटना की शिकायत कोलकाता के प्रगति मैदान पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई है।

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपित व्यक्तियों तथा जिस कार में इस घटना को अंजाम दिया गया, उसकी तलाश शुरू कर दी है। महिला को इलाज के लिए सरकारी एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

महिला को जबरन कार में खींचकर बैठाया पुलिस सूत्रों के अनुसार पीड़िता कोलकाता में रहती है। उसकी शिकायत के मुताबिक शुक्रवार रात करीब नौ बजे वह ईस्टर्न मेट्रोपॉलिटन बाईपास के पास प्रगति मैदान पुलिस थाना क्षेत्र में एक बस स्टैंड पर ऐप-एग्रीगेटर कार का इंतजार कर रही थी। उसी समय एक कार आई, जिसमें तीन लोग मौजूद थे। तीनों में से एक महिला का परिचित था। जैसे ही कार रुकी, महिला को जबरन कार में खींच लिया गया।