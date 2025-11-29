जबरन कार में बैठाया, शराब पिलाई और फिर... कोलकाता में कार में तीन लोगों ने महिला का किया यौन उत्पीड़न

Language
    By Abhishek Pratap Singh Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 11:16 PM (IST)

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रस्तितकरण के लिए किया गया है।

    राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कोलकाता में ईस्टर्न मेट्रोपॉलिटन बाईपास के पास तीन लोगों ने कार में जबरन शराब पिलाकर एक 28 वर्षीय शादीशुदा महिला का यौन उत्पीड़न किया। शुक्रवार रात को हुई इस घटना की शिकायत कोलकाता के प्रगति मैदान पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई है।

    पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपित व्यक्तियों तथा जिस कार में इस घटना को अंजाम दिया गया, उसकी तलाश शुरू कर दी है। महिला को इलाज के लिए सरकारी एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    महिला को जबरन कार में खींचकर बैठाया

    पुलिस सूत्रों के अनुसार पीड़िता कोलकाता में रहती है। उसकी शिकायत के मुताबिक शुक्रवार रात करीब नौ बजे वह ईस्टर्न मेट्रोपॉलिटन बाईपास के पास प्रगति मैदान पुलिस थाना क्षेत्र में एक बस स्टैंड पर ऐप-एग्रीगेटर कार का इंतजार कर रही थी। उसी समय एक कार आई, जिसमें तीन लोग मौजूद थे। तीनों में से एक महिला का परिचित था। जैसे ही कार रुकी, महिला को जबरन कार में खींच लिया गया।

    शराब पिलाकर किया यौन उत्पीड़न

    उसे शराब पीने के लिए मजबूर किया गया, जिसमें नशीला पदार्थ मिलाया गया था और फिर उसका यौन उत्पीड़न किया गया। बाद में उसे छोड़ दिया गया। फिलहाल, पीड़िता का अस्पताल में इलाज चल रहा है। अस्पताल द्वारा पुलिस को घटना की सूचना दी गई। प्रगति मैदान पुलिस स्टेशन के अधिकारी अस्पताल गए और महिला का बयान दर्ज किया। पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।

