दिल्ली, इलाहाबाद और पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के जजों का होगा तबादला! कॉलेजियम ने की सिफारिश

Supreme Court Collegium सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने गुरुवार को तीन हाई कोर्ट जजों को अलग-अलग हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की सिफारिश की है। कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से केरल उच्च न्यायालय में ट्रांसफर करने की सिफारिश की। वहीं पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मनोज बजाज को इलाहाबाद उच्च न्यायालय भेजा गया है।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तीन हाई कोर्ट जजों के तबादले की सिफारिश की।(फोटो सोर्स: जागरण)

नई दिल्ली, एएनआइ। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तीन हाई कोर्ट जजों को अलग-अलग हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की सिफारिश की है। दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति गौरांग कंठ को कलकत्ता उच्च न्यायालय जाना होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति के ट्रांसफर की हुई सिफारिश कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह को इलाहाबाद हाई कोर्ट से केरल उच्च न्यायालय में ट्रांसफर करने की सिफारिश की। वहीं, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति मनोज बजाज को इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट को मिले 2 नए जज बता दें कि सुप्रीम कोर्ट को दो नए जज मिले गए। केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और एसवी भट्टी की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दोनों जजों की नियुक्ति की जानकारी देते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि भारत के संविधान की ओर से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और एसवी भट्टी को सुप्रीम कोर्ट के जजों के रूप में नियुक्त किया है।

