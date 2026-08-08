जयपुर में पानी की टंकी पर चढ़े महिला सहित तीन संविदा नर्सिंगकर्मी, मौके पर पहुंच गए आला अफसर

जागरण संवाददाता, जयपुर। जयपुर में एक महिला सहित तीन संविदा नर्सिंगकर्मी 90 फीट ऊंचे पानी की टंकी पर चढ़ गए।

तीनों नर्सिंगकर्मी सरकारी अस्पतालों से संविदाकर्मियों को हटाए जाने के विरोध के साथ आगामी भर्ती में हटाए गए संविदाकर्मियों को बोनस अंक देने और नर्सिंग अधिकारी के 12 हजार एवं सहायक नर्सिंगकर्मी के सात हजार पदों पर शीघ्र भर्ती करने की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं।