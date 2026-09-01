'डॉक्टरों पर हमला करने वालों को हल्के में नहीं ले सकते', सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना पार्षद को लगाई फटकार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ठाणे के नगर नगर निगम अस्पताल में शिवसेना कॉर्पोरेटर रमेश म्हात्रे द्वारा डॉक्टर से की गई मारपीट के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाया है।।

कोर्ट ने कहा कि जो लोग डॉक्टरों के साथ मारपीट करते हैं, वे जमानत के हकदार नहीं है।

कोर्ट की यह टिप्पणी तब आई जब ठाणे में डॉक्टरों से मारपीट के आरोपी शिवसेना कॉर्पोरेटर रमेश म्हात्रे ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। म्हात्रे ने बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा अपनी जमानत पर लगाई गई महाराष्ट्र से बाहर रहने जैसी सख्त शर्तों को चुनौती दी थी।

क्या है पूरा मामला? घटना 6 जुलाई की है, जब कल्याण-डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कॉर्पोरेटर रमेश म्हात्रे और अन्य लोग शास्त्री नगर म्युनिसिपल अस्पताल पहुंचे। एक गर्भवती महिला के इलाज में देरी का आरोप लगाते हुए उन्होंने डॉक्टरों के साथ मारपीट की। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था।

जमानत मिलने पर हुआ था विरोध निचली अदालत द्वारा म्हात्रे को जमानत मिलने पर डॉक्टरों ने भारी विरोध दर्ज कराया था। इसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया और 18 जुलाई को निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी।

बाद में 7 अगस्त को हाई कोर्ट ने जांच में प्रगति को देखते हुए म्हात्रे को जमानत तो दे दी, लेकिन कड़ी शर्तें रख दीं। इन शर्तों में चार्जशीट दाखिल होने तक महाराष्ट्र से बाहर गोवा में रहना और पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाना शामिल था।

हाई कोर्ट ने कहा था कि जनप्रतिनिधि द्वारा अपने ही नागरिकों पर हमला लोकतंत्र के मूल ढांचे पर हमला है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एजी मसीह की तीन जजों की बेंच ने सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के कड़े रुख का समर्थन किया। कोर्ट ने कहा कि अस्पतालों के भीतर डॉक्टरों पर भीड़ का हमला बेहद गंभीर मामला है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता।

अदालत ने कहा कि जो लोग डॉक्टरों पर हमला करते हैं, वे मेडिकल बिरादरी का सम्मान नहीं करते। कोर्ट ने सख्त लहजे में पूछा, क्या आप अस्पताल जाकर किसी को भी मारेंगे? जरा सोचिए, जब कोई भीड़ हमला करती है तो डॉक्टरों को कितना मानसिक आघात पहुंचता है।

हाई कोर्ट की शर्तों को बताया सख्त म्हात्रे की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि हाई कोर्ट की शर्तें बहुत सख्त थीं और म्हात्रे की डॉक्टरों से कोई निजी दुश्मनी नहीं थी। दूसरी ओर, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने कोर्ट में जमानत का कड़ा विरोध किया।