तूतीकोरिन में 17 करोड़ का हशीश तेल जब्त, मालदीव तस्करी की कोशिश में चार गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क,तूतीकोरिन। पुलिस ने तूतीकोरिन में 17 करोड़ रुपये मूल्य का हशीश का तेल जब्त कर चार लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपित मादक पदार्थ मालदीव में तस्करी करने की कोशिश कर रहे थे। हशीश तेल भांग के पौधे से निकाला गया मादक पदार्थ होता है।

अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि मादक पदार्थों की आवाजाही के संबंध में मिली सूचना के आधार परपुलिस दल ने खेप को रोका। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि मादक पदार्थ को सोमवार को कार से कोयंबटूर से तूतीकोरिन लाया गया था। आरोपितों ने खेप को समुद्र के रास्ते मालदीव पहुंचाने की साजिश रची थी।

इस बीच चेन्नई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर संयुक्त सीमा-शुल्क आयुक्त केएम. राजेश ने कहा कि चेन्नई कस्टम्स की एयर इंटेलिजेंस यूनिट के अधिकारियों ने भारतीय महिला यात्री को रोका। वह शनिवार को कुआलालंपुर से चेन्नई एयरपोर्ट पहुंची थी। सामान की जांच करने पर चार पैकेट मिले। इस पैकेट को जब्त कर लिया गया है।