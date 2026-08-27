Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

छत्तीसगढ़ कृषि विश्वविद्यालय का तीसरा पेपर भी रद, वाट्सएप पर किया गया शेयर; जांच के दिए आदेश

By Digital Desk Edited By: Jeet Kumar
Updated: Thu, 27 Aug 2026 02:00 AM (IST)

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (आईजीकेवी) में बीएससी कृषि के तीसरे प्रश्नपत्र के लीक होने के मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं।

छत्तीसगढ़ कृषि विश्वविद्यालय का तीसरा पेपर भी रद (सांकेतिक तस्वीर)

छत्तीसगढ़ कृषि विश्वविद्यालय का तीसरा पेपर भी रद (सांकेतिक तस्वीर)

HighLights

  1. पांच सदस्यीय जांच समिति ने बताया- विवि में आए लिफाफे में मिली छेड़छाड़

  2. भारती कृषि कालेज से 10 दिनों में मांगा जवाब, डिफॉल्टर होने की लटकी तलवार 

जेएनएन, रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (आईजीकेवी) में बीएससी कृषि के तीसरे प्रश्नपत्र के लीक होने के मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं।

एंटोमोलॉजी और प्लांट पैथालॉजी के बाद अब फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स के प्रश्नपत्र के लीक होने की आशंका पर विवि प्रबंधन ने परीक्षा रद कर दी है।

इस मामले में तेलीबांधा थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। जानकारी के अनुसार, फंडामेंटल्स आफ जेनेटिक्स विषय की परीक्षा 19 अगस्त को प्रदेश के सभी 28 कृषि महाविद्यालयों में आयोजित की गई थी।

परीक्षा सुबह 10 से दोपहर एक बजे तक हुई। इसका प्रश्नपत्र परीक्षा से छह घंटे पहले ही वाट्सएप पर पहुंचने के साक्ष्य मिले हैं। 26 अगस्त को जेनेटिक्स का प्रश्नपत्र परीक्षा से पहले लीक होने की खबर प्रकाशित होने के बाद विवि ने जांच शुरू की।

विवि की पांच सदस्यीय समिति ने दुर्ग के भारती कृषि कालेज को भेजे गए प्रश्नपत्र के लिफाफे की जांच की, जिसमें छेड़छाड़ के निशान मिले।

विवि के अनुसार, लिफाफे में मिली छेड़छाड़ का तरीका पूर्व में सामने आए प्रश्नपत्र लीक प्रकरण से मिलता-जुलता है।

विवि प्रबंधन ने भारती कॉलेज को नोटिस जारी कर 10 दिन के भीतर जवाब मांगा है। जवाब नहीं मिलने पर कॉलेज को डिफॉल्टर घोषित किया जा सकता है। जांच में सहायक प्राध्यापक योगेश सोनकेसरिया की संलिप्तता भी सामने आ रही है।