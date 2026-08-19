क्या अरुणाचल में 60 किमी तक अंदर घुस आया चीन? वायरल दावों का सरकार ने बताया सच

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को उन खबरों का खंडन कर दिया जिनमें कहा गया था कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 60 किलोमीटर अंदर तक घुसपैठ की है। उन्होंने कहा कि सीमा पर समस्या है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि बॉर्डर का साफ तौर से निर्धारण नहीं किया गया है।

उन्होंने कहा कि सीमावर्ती राज्य में रहने वाले ग्रामीणों की चिंताएं जायज हैं, लेकिन उन्होंने चीनी सैनिकों के भारतीय क्षेत्र में घुसने के बारे में गलत जानकारी फैलाने के खिलाफ चेतावनी दी। 60 किमी अंदर आने का दावा गलत रिजिजू ने समाचार एजेंसी IANS से कहा, 'जो लोग कहते हैं कि चीन (भारत में) 60 किलोमीटर अंदर आ गया है और हमें बदनाम करने के लिए तरह-तरह के वीडियो शेयर करते हैं, वे गलत हैं।

सीमा पर समस्या है। अरुणाचल प्रदेश के गांवों के कुछ लोगों ने सीमा की समस्या को लेकर चिंता जताई है, और यह चिंता जायज है क्योंकि सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है।' कब्जे की बात को किया खारिज रिजिजू ने कहा कि इस स्थिति का मतलब यह नहीं निकाला जाना चाहिए कि चीन ने किसी भारतीय गांव पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने बताया कि सीमांकन न होने के चलते चीन कुछ इलाकों पर अपना दावा करता है। तो, ऐसा नहीं है कि वे (चीन) आए और हमारे गांव पर कब्जा कर लिए, ऐसा नहीं है।

उन्होंने कुछ जमीन पर नजर गड़ाई है क्योंकि वहां सीमांकन नहीं हुआ है। हमारे लोगों का मानना है कि हमारी जमीन आगे तक है, जबकि चीन की तरफ बसे गांवों के लोग, जिनमें तिब्बती और स्थानीय लोग शामिल हैं, दावा करते हैं कि उनकी जमीन यहां काफी अंदर तक है।'

बॉर्डर को लेकर कहां है कन्फ्यूजन? केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'इसी को लेकर कन्फ्यूजन है, लेकिन ऐसे झूठ फैलाना कि वे 60 किलोमीटर अंदर आ गए हैं और बांग्लादेश या दूसरी जगहों की ऐसी तस्वीरें पोस्ट करना जिनसे यह दावा किया जा सके कि चीनी सेना अरुणाचल में 60 किलोमीटर अंदर घुस आई है, इस तरह की गलत जानकारी फैलाने से वहां तैनात हमारे सेना के जवानों और सुरक्षा बलों का मनोबल गिरता है और देश में कन्फ्यूजन पैदा होता है। यह सही नहीं है।'

इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस ने बढ़ाई गश्त उन्होंने कहा कि भारत ने सीमा पर सुरक्षा इंतजाम मजबूत किए हैं और सेना और इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस (ITBP) ने उस इलाके में गश्त बढ़ा दी है। उनके ये बयान भारत-चीन सीमा पर फिर से ध्यान दिए जाने के बीच आए हैं।