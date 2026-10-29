चेन्नई जेलब्रेक में दोबारा पकड़े गए 17 कैदियों पर रहेगा सख्त पहरा, उच्च सुरक्षा वाली सेंट्रल जेलों में भेजने की तैयारी

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। तमिलनाडु में थेनी जिला जेल से फरार हुए सभी 17 कैदियों को पकड़ने के एक दिन बाद पुलिस ने बताया कि अधिकारियों ने इन कैदियों को तमिलनाडु की उच्च-सुरक्षा वाली जेलों में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

यह व्यापक अभियान तब पूरा हुआ, जब बुधवार को आखिरी दो फरार कैदी तिरुपति और मीनाक्षीसुंदरम पकड़े गए। पुलिस के अनुसार, अरंजनाईपुदुर इलाके से मोटरसाइकिल पर उथमापालयम की ओर भागने के बाद, इन कैदियों ने अम्माचीपुरम में एक अनजान व्यक्ति से फोन मांगा और साथियों से संपर्क किया। उनके साथियों ने उन्हें पैसे, कपड़े और वाहन उपलब्ध कराए।

तलाशी अभियान में 17 विशेष टीमें, स्पेशल टास्क फोर्स की पांच इकाइयां और तमिलनाडु विशेष पुलिस की चार बटालियनें शामिल थीं। दिन के समय घने जंगलों की निगरानी करने और संदिग्ध ठिकानों का पता लगाने के लिए विशेष ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया।

सोमवार रात 10 बजे कैदियों ने जेल में मेडिकल इमरजेंसी का नाटक किया। एक ने मिर्गी का दौरा पड़ने का नाटक किया। जब गार्ड मदद के लिए अंदर आया, तो कैदियों ने उसे काबू कर लिया। इसके बाद मुख्य गेट की चाबियां छीन लीं, दरवाजा खोला और पास के जंगली इलाकों में भाग गए।