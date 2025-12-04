Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पहले सेंसर पर लगाया पेंट, फिर ठेले पर उठा ले गए ATM मशीन; कर्नाटक में फिल्मी स्टाइल में चोरी

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 09:32 AM (IST)

    कर्नाटक के बेलगावी जिले से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां चोरों ने एक एटीएम मशीन को ही चुरा लिया। उन्होंने पहले अलार्म से बचने के लिए सेंसर ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    कर्नाटक के बेलगावी में ATM मशीन ही उठा ले गए चोर (सांकेतिक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक के बेलगावी जिले से एटीएम चोरी की एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। जहां चोर एटीएम को ही उठा ले गए। चोरी के वक्त एटीएम मशीन में तकरीबन एक लाख रुपये मौजूद थे। चोरों ने पहुंचते ही पहले सीसीटीवी कैमरे के कनेक्शन काट दिए, फिर अलार्म बजने से बचने के लिए सेंसर पर काला पेंट छिड़क दिए, इसके बाद एटीएम को ठेले पर लादकर फरार हो गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल, बेंगलुरु में एटीएम कैश वैन डकैती की घटना के दो सप्ताह बाद बेलगावी से एटीएम डकैती की घटना सामने आई है, जहां चोर एटीएम मशीन ही उठा ले गए।

    द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना रविवार की बताई जा रही है। जब देर रात बेलगावी शहर के बाहरी इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग-48 के किनारे होसा वंतामुरी गांव में स्थित एटीएम को चोर ठेले पर लादकर चल दिए।

    क्या बोली पुलिस?

    पुलिस के अनुसार, तीन अज्ञात व्यक्ति एक ठेले के साथ आए, वन इंडिया के ATM कियोस्क में घुस गए, शातिर चोरों ने अलार्म बजने से बचने के लिए सेंसर पर काला पेंट छिड़क दिया। सिस्टम के ब्लाइंड हो जाने के बाद, गिरोह ने एटीएम मशीन को तोड़कर, उसे ठेले पर लादकर लगभग 200 मीटर दूर धकेल दिया।

    इसके बाद आगे खड़े एक वाहन में रखकर फरार हो गए। प्रारंभिक जानकारी से पता चलता है कि लूट के समय एटीएम में 1 लाख रुपये से अधिक की राशि थी।

    घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर काकती पुलिस स्टेशन के अधिकारी पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। अपराधियों की तलाश जारी है। जांच में मदद के लिए आस-पास के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है।

    यह भी पढ़ें- 'RBI के अधिकारी हैं...', बेंगलुरु में बदमाशों ने रुकवाई कैश वैन; 7 करोड़ लूटकर फरार