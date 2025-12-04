पहले सेंसर पर लगाया पेंट, फिर ठेले पर उठा ले गए ATM मशीन; कर्नाटक में फिल्मी स्टाइल में चोरी
कर्नाटक के बेलगावी जिले से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां चोरों ने एक एटीएम मशीन को ही चुरा लिया। उन्होंने पहले अलार्म से बचने के लिए सेंसर ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक के बेलगावी जिले से एटीएम चोरी की एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। जहां चोर एटीएम को ही उठा ले गए। चोरी के वक्त एटीएम मशीन में तकरीबन एक लाख रुपये मौजूद थे। चोरों ने पहुंचते ही पहले सीसीटीवी कैमरे के कनेक्शन काट दिए, फिर अलार्म बजने से बचने के लिए सेंसर पर काला पेंट छिड़क दिए, इसके बाद एटीएम को ठेले पर लादकर फरार हो गए।
दरअसल, बेंगलुरु में एटीएम कैश वैन डकैती की घटना के दो सप्ताह बाद बेलगावी से एटीएम डकैती की घटना सामने आई है, जहां चोर एटीएम मशीन ही उठा ले गए।
द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना रविवार की बताई जा रही है। जब देर रात बेलगावी शहर के बाहरी इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग-48 के किनारे होसा वंतामुरी गांव में स्थित एटीएम को चोर ठेले पर लादकर चल दिए।
क्या बोली पुलिस?
पुलिस के अनुसार, तीन अज्ञात व्यक्ति एक ठेले के साथ आए, वन इंडिया के ATM कियोस्क में घुस गए, शातिर चोरों ने अलार्म बजने से बचने के लिए सेंसर पर काला पेंट छिड़क दिया। सिस्टम के ब्लाइंड हो जाने के बाद, गिरोह ने एटीएम मशीन को तोड़कर, उसे ठेले पर लादकर लगभग 200 मीटर दूर धकेल दिया।
इसके बाद आगे खड़े एक वाहन में रखकर फरार हो गए। प्रारंभिक जानकारी से पता चलता है कि लूट के समय एटीएम में 1 लाख रुपये से अधिक की राशि थी।
घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर काकती पुलिस स्टेशन के अधिकारी पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। अपराधियों की तलाश जारी है। जांच में मदद के लिए आस-पास के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है।
