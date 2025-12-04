पहले सेंसर पर लगाया पेंट, फिर ठेले पर उठा ले गए ATM मशीन; कर्नाटक में फिल्मी स्टाइल में चोरी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक के बेलगावी जिले से एटीएम चोरी की एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। जहां चोर एटीएम को ही उठा ले गए। चोरी के वक्त एटीएम मशीन में तकरीबन एक लाख रुपये मौजूद थे। चोरों ने पहुंचते ही पहले सीसीटीवी कैमरे के कनेक्शन काट दिए, फिर अलार्म बजने से बचने के लिए सेंसर पर काला पेंट छिड़क दिए, इसके बाद एटीएम को ठेले पर लादकर फरार हो गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दरअसल, बेंगलुरु में एटीएम कैश वैन डकैती की घटना के दो सप्ताह बाद बेलगावी से एटीएम डकैती की घटना सामने आई है, जहां चोर एटीएम मशीन ही उठा ले गए। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना रविवार की बताई जा रही है। जब देर रात बेलगावी शहर के बाहरी इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग-48 के किनारे होसा वंतामुरी गांव में स्थित एटीएम को चोर ठेले पर लादकर चल दिए।