बंगाल पुलिस के ASI पर महिला ने दुष्कर्म-ब्लैकमेल का लगाया आरोप, पहले भी लग चुके हैं गंभीर आरोप
बंगाल पुलिस के एक असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (एएसआइ) पर उत्तर 24 परगना जिले के बारानगर थाने में पोस्टिंग के दौरान एक हाउसवाइफ महिला को ब्लैकमेल करके कई बार दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पुलिस ने बुधवार को बताया कि महिला की शिकायत पर आरोपित पुलिसकर्मी के खिलाफ बारानगर थाने में शिकायत दर्ज कर जांच शुरू की गई है।
राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल पुलिस के एक असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (एएसआइ) पर उत्तर 24 परगना जिले के बारानगर थाने में पोस्टिंग के दौरान एक हाउसवाइफ महिला को ब्लैकमेल करके कई बार दुष्कर्म करने का आरोप लगा है।
पुलिस ने बुधवार को बताया कि महिला की शिकायत पर आरोपित पुलिसकर्मी के खिलाफ बारानगर थाने में शिकायत दर्ज कर जांच शुरू की गई है। सूत्रों के मुताबिक, आरोपित पुलिसवाले का नाम संजीव सेन है। उस पर आरोप है कि उसने बारानगर थाने में पोस्टिंग के दौरान यह काम किया। वह अभी पुरुलिया पुलिस लाइन में तैनात है।
बारानगर इलाके की एक महिला ने आरोप लगाया है कि 10 अगस्त 2018 को वह अपने पति के खिलाफ जबरन संबंध बनाने की शिकायत दर्ज कराने बारानगर थाने गई थी।
उस समय ड्यूटी पर मौजूद एएसआइ संजीव सेन ने लिखित शिकायत ली थी। उसके बाद एएसआइ ने महिला को जांच के नाम पर कई बार थाने में बुलाया। वह महिला के घर भी गया।
आरोप है कि एक दिन, वह महिला के घर गया और उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। इससे महिला बेहोश हो गई। बाद में, जब उसे होश आया, तो उसने देखा कि वह बिना कपड़ों के थी।
आरोप है कि संजीव उसे कई होटलों में भी ले गया और उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें इंटरनेट मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। यह भी आरोप है कि जब महिला गर्भवती हो गई, तो उसे गर्भपात के लिए मजबूर किया गया।
महिला ने आगे आरोप लगाया कि उसके पति को ड्रग केस में फंसाने और उसकी नाबालिग बेटी को किडनैप करने की धमकी दी जा रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, आरोपित एएसआइ पर पहले भी ऐसे आरोप लग चुके हैं। विभागीय जांच के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई भी की गई थी।
जिले के पुलिस के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि आरोपित पुलिसवाले के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है।
दूसरी ओर, आरोपित पुलिस कर्मी ने पुरुलिया में मीडिया के कुछ लोगों से कहा कि मैंने पहली बार इस आरोप के बारे में सुना है। यह बेबुनियाद आरोप है। मेरे खिलाफ जरूर कोई साजि़श है। मैंने बहुत पहले ही बारानगर पुलिस स्टेशन छोड़ दिया था। मुझे नहीं पता कि अब ऐसे आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं।
