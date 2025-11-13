भविष्य की जंग के लिए तीनों सेनाएं हरदम तैयार, युद्धाभ्यास 'त्रिशूल' का आज होगा समापन

जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर गुजरात के कच्छ तक भारतीय सेना के तीनों अंगों का युद्धाभ्यास त्रिशूल बुधवार को भी जारी रहा।

युद्धाभ्यास का आज समापन होगा

इसमें जमीन, आसमान एवं समुद्र के साथ ही साइबर क्षेत्र में तालमेल बिठाते हुए दुश्मन को काबू में करने की तैयारियों का परीक्षण किया जा रहा है। युद्धाभ्यास का गुरुवार को समापन होगा।

समापन के एक दिन पहले रेत के टीलों में टैंक एवं बख्तरबंद वाहनों में सुदर्शन चक्र और कोणार्क कोर की अलग-अलग टीमें आगे बढ़ीं और उन्हें वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ध्रुव, चेतक, रूद्र और चीता ने कवर प्रदान किया। जवानों ने दुश्मन के काल्पनिक ठिकानों को ध्वस्त कर दिया।