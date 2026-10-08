छत्तीसगढ़ में द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी तीन साल के लिए ब्लैकलिस्ट, हेलीकॉप्टर का बीमा दावा चार साल तक लटकाया

जेएनएन, रायपुर। शासकीय हेलीकॉप्टर के बीमा दावे को अस्वीकृत किए जाने के मामले में राज्य शासन ने बीमा कंपनी द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को तीन वर्षों के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है।

मई-2022 में रायपुर विमानतल पर दुर्घटनाग्रस्त हुए राज्य शासन के हेलीकॉप्टर बीमा दावे को कंपनी ने चार वर्षों तक लंबित रखा था। उसके बाद अगस्त-2026 में दावे को अस्वीकृत कर दिया।

विमानन संचालनालय के परीक्षण में पाया गया कि सार्वजनिक संपत्ति से जुड़े दावे के निपटारे में अत्यधिक देरी हुई। शासन ने इसे सार्वजनिक धन और शासकीय हित से जुड़ा मानते हुए कार्रवाई के आदेश जारी किए।

कंपनी को ब्लैकलिस्ट किए जाने के बावजूद राज्य सरकार ने बीमा दावे की राशि हासिल करने की प्रक्रिया नहीं रोकी है।

अधिकारियों के अनुसार, कंपनी को ब्लैकलिस्ट किए जाने के बावजूद राज्य सरकार ने बीमा दावे की राशि हासिल करने की प्रक्रिया नहीं रोकी है। शासन की ओर से बीमा राशि की वसूली के लिए आवश्यक कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई आगे भी जारी रखी जाएगी।