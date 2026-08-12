लोकसभा में आज पेश होगी जस्टिस यशवंत वर्मा मामले की जांच रिपोर्ट, सियासी और कानूनी गलियारों में हलचल

पीटीआई, नई दिल्ली। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करने वाली जांच समिति की रिपोर्ट बुधवार को लोकसभा में पेश की जाएगी।

जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से बड़े पैमाने पर नकदी मिलने के बाद उन्हें हटाने की कार्यवाही शुरू की गई थी। लोकसभा की कार्यसूची के अनुसार, बुधवार को महासचिव दो खंडों में जांच रिपोर्ट सदन पटल पर रखेंगे।

जांच समिति ने मई में अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंप दी थी। अध्यक्ष ने जस्टिस के दिल्ली स्थित बंगले से कथित तौर पर बड़ी मात्रा में नकदी मिलने के मामले की पड़ताल के लिए 12 अगस्त, 2025 को तीन-सदस्यीय जांच समिति का गठन किया था।