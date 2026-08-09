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    चीन की दीवार नहीं, भारत की ‘ग्रेट हेज’! 4000 KM लंबी इस दीवार के पीछे थी नमक टैक्स की कहानी

    By Digital Desk Edited By: Harsh Katare
    Updated: Sun, 09 Aug 2026 10:34 PM (IST)

    रॉय मोक्सहम के शोध से सामने आई भारत की 'ग्रेट हेज' ब्रिटिश राज द्वारा नमक पर कर वसूली के लिए बनाई गई 4,000 किमी लंबी कांटेदार बाड़ थी। ...और पढ़ें

    (यह तस्वीर एआई की मदद से बनाई गई है)

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    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 1995 में लंदन के लाइब्रेरियन रॉय मोक्सहम को एक ब्रिटिश अधिकारी के संस्मरणों में भारत में फैली एक विशाल झाड़ीदार बाड़ यानी हेज का उल्लेख मिला। शुरुआत में यह दावा अवास्तविक लगा, लेकिन सालों के शोध और भारत यात्राओं के बाद उन्होंने 2001 में द ग्रेट हेज ऑफ इंडिया नामक पुस्तक प्रकाशित की।

    इस शोध ने ब्रिटिश राज द्वारा टैक्स वसूली के लिए बनाए गए दुनिया के सबसे बड़े और काले तंत्र को फिर से सामने ला दिया।

    नमक पर टैक्स और चौकियों का निर्माण

    ब्रिटिश राज में भारत में नमक पर सबसे ज्यादा टैक्स लगाया जाता था। चूंकि नमक अमीर और गरीब सभी की बुनियादी जरूरत था, इसलिए यह अंग्रेजों के लिए राजस्व का आसान जरिया बन गया। ब्रिटिश क्षेत्रों में असमान कर प्रणालियों के कारण सस्ते कर वाले क्षेत्रों से उच्च कर वाले क्षेत्रों, विशेषकर बंगाल प्रेसीडेंसी में नमक की तस्करी होने लगी।

    तस्करी रोकने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने 19वीं सदी की शुरुआत में सीमा शुल्क चौकियां बनानी शुरू कीं। 1843 में इसे इनलैंड कस्टम्स डिपार्टमेंट के तहत लाया गया।

    इतिहासकार रॉय मोक्सहम के अनुसार, भारत की जलवायु में नमक जीवन के लिए अनिवार्य था, लेकिन औपनिवेशिक सरकार ने इस पर भारी कर लगाकर समाज के सबसे गरीब तबके पर अत्यधिक बोझ डाला।

    भारत की ग्रेट हेज

    शुरुआत में यह चेकपोस्ट केवल चौकियों और गश्ती रास्तों की एक श्रृंखला थी। धीरे-धीरे तस्करों को रोकने के लिए कांटेदार झाड़ियों, सूखी लकड़ियों और खूंटों की बाड़ बनाई गई। 1860 के दशक से अधिकारियों ने इसे एक जीवित बाड़ के रूप में रोपना शुरू कर दिया।

    1869 तक यह इनलैंड कस्टम्स लाइन मुल्तान से लेकर बंगाल की खाड़ी के पास ओडिशा तक लगभग 2,500 मील (4 हजार किलोमीटर) से ज्यादा की दूरी में फैल गई। इसकी तुलना लंदन से कुस्तुनतुनिया (इस्तांबुल) की दूरी से की जाती थी।

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    जहां नदियां थीं, वहां वे प्राकृतिक बाधा बनीं, जबकि अन्य हिस्सों में बबूल, करौंदा, नागफनी और कांटेदार बेलों की घनी दीवार उगाई गई। अपने चरम पर यह बाड़ 12 फीट ऊंची और 14 फीट चौड़ी थी, जिसे इंसानों या पशुओं के लिए पार करना लगभग असंभव था।

    विशाल तंत्र की थी जरूरत

    इस बाड़ की देखभाल के लिए एक विशाल तंत्र की आवश्यकता थी। 1869-70 में इस लाइन पर लगभग 12 हजार कर्मचारी तैनात थे। 1,727 चौकियां काम कर रही थीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम उस समय इनलैंड कस्टम्स के आयुक्त थे। उन्होंने इस जीवित बाड़ को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

    1869-70 में इस लाइन से नमक और चीनी पर लगभग 1.35 करोड़ रुपये का कर मिला, जबकि इसके रखरखाव पर 16.2 लाख रुपये खर्च हुए। 1877 तक पूरे ब्रिटिश भारत में नमक कर से राजस्व 63 लाख पाउंड तक पहुंच गया।

    हालांकि, नमक की आसमान छूती कीमतों ने गरीबों में कुपोषण बढ़ाया। 1877-78 के भयानक अकाल के दौरान नमक की कमी और खराब पोषण ने लोगों को बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील बना दिया।

    नमक पर टैक्स कम हुआ, गायब हुई बाड़

    1870 के दशक के अंत में अंग्रेजों ने भारत भर में नमक के टैक्स की दरों को लगभग समान कर दिया, जिससे तस्करों का मुनाफा खत्म हो गया। साथ ही, सांभर झील जैसे प्रमुख नमक उत्पादक क्षेत्रों पर सीधे नियंत्रण के बाद इस महंगी और जटिल बाड़ को बनाए रखने की जरूरत नहीं रही।

    1879 में इस इनलैंड कस्टम्स लाइन को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया गया। बाड़ को हटा दिया गया और समय के साथ प्राकृतिक रूप से यह पूरी तरह नष्ट हो गई। चूंकि यह जीवित पौधों से बनी थी, इसलिए इसके कोई स्थायी अवशेष नहीं बचे।

    1990 के दशक में रॉय मोक्सहम ने उत्तर प्रदेश के इटावा के पास इसके संभावित अवशेषों की पहचान की। यह बाड़ ब्रिटिश औपनिवेशिक शोषण का एक ऐसा अनूठा प्रतीक थी, जो समय के साथ इतिहास के पन्नों से पूरी तरह ओझल हो गया। 