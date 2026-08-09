सरकार ने लॉन्च किया 'ई-समुद्र', समुद्री सेवाओं को डिजिटल बनाने पर जोर

आईएएनएस, मुंबई। नाविकों, शिपिंग कंपनियों, बंदरगाहों और अन्य हितधारकों के लिए समुद्री सेवाओं को एकीकृत करने के लिहाज से सरकार ने शनिवार को 'ई-समुद्र' नाम का एक डिजिटल प्लेटफार्म लांच किया।

इसका मकसद समुद्री कामकाज को आधुनिक बनाना और नाविकों का कल्याण सुनिश्चित करना है। इस प्लेटफार्म का उद्घाटन करते हुए बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि नाविक भारत की समुद्री विकास नीति के केंद्र में बने रहेंगे।

सरकार उनकी सुरक्षा, गरिमा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत नाविकों की आपूर्ति करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। उम्मीद है कि जल्द ही यह दुनिया में सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन जाएगा।