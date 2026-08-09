सरकार ने लॉन्च किया 'ई-समुद्र', समुद्री सेवाओं को डिजिटल बनाने पर जोर
नाविकों, शिपिंग कंपनियों, बंदरगाहों और अन्य हितधारकों के लिए समुद्री सेवाओं को एकीकृत करने के लिहाज से सरकार ने शनिवार को 'ई-समुद्र' नाम का एक डिजिटल ...और पढ़ें
HighLights
विभिन्न समुद्री सेवाओं को एक प्लेटफार्म पर एकीकृत किया जाएगा
भारत जहाजों को रीसाइकिल करने वाला दुनिया का प्रमुख देश है
आईएएनएस, मुंबई। नाविकों, शिपिंग कंपनियों, बंदरगाहों और अन्य हितधारकों के लिए समुद्री सेवाओं को एकीकृत करने के लिहाज से सरकार ने शनिवार को 'ई-समुद्र' नाम का एक डिजिटल प्लेटफार्म लांच किया।
इसका मकसद समुद्री कामकाज को आधुनिक बनाना और नाविकों का कल्याण सुनिश्चित करना है। इस प्लेटफार्म का उद्घाटन करते हुए बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि नाविक भारत की समुद्री विकास नीति के केंद्र में बने रहेंगे।
सरकार उनकी सुरक्षा, गरिमा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत नाविकों की आपूर्ति करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। उम्मीद है कि जल्द ही यह दुनिया में सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन जाएगा।
भारत जहाजों को रीसाइकिल करने वाला दुनिया का प्रमुख देश है और जहाज बनाने वाले शीर्ष पांच देशों में शामिल होने की दिशा में काम कर रहा है।
एएनआई के अनुसार, सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण अब तक चार हजार से ज्यादा भारतीय नाविकों को वापस लाया गया है।
मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए निर्देश दिए हैं। हर नाविक की लोकेशन और हालत की जानकारी समुद्री प्रशासन महानिदेशालय को दी जाएगी।