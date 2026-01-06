Language
    ईडी ने इस यूट्यूबर के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, लैंड रोवर और बीएमडब्ल्यू जब्त

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 05:05 AM (IST)

    प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी की लैंड रोवर डिफेंडर और बीएमडब्ल्यू जेड4 क ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    ईडी की बड़ी कार्रवाई।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए यूट्यूबर व सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अनुराग द्विवेदी की दो लग्जरी कारें लैंड रोवर डिफेंडर और बीएमडब्ल्यू जेड4 जब्त की हैं।

    यह कार्रवाई दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश में एक साथ की गई छापेमारी के दौरान की गई। ईडी के अनुसार, 31 दिसंबर 2025 और एक जनवरी 2026 को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत दिल्ली, मुंबई, सूरत, लखनऊ और वाराणसी में नौ ठिकानों पर तलाशी ली गई।

    ईडी ने बरामद किए अहम दस्तावेज

    ये ठिकाने अनुराग द्विवेदी और अवैध ऑनलाइन गेमिंग व सट्टेबाजी एप्स से जुड़े बताए जा रहे हैं। तलाशी में लग्जरी वाहनों के अलावा आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी बरामद किए गए।

    जांच में क्या खुलासा हुआ?

    जांच में हवाला नेटवर्क के जरिए दुबई में रियल एस्टेट निवेश का भी खुलासा हुआ है। एजेंसी ने लगभग तीन करोड़ रुपये की चल संपत्तियों बीमा पालिसियों, फिक्स्ड डिपाजिट और बैंक बैलेंस को फ्रीज किया है।

