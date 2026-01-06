ईडी ने इस यूट्यूबर के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, लैंड रोवर और बीएमडब्ल्यू जब्त

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए यूट्यूबर व सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अनुराग द्विवेदी की दो लग्जरी कारें लैंड रोवर डिफेंडर और बीएमडब्ल्यू जेड4 जब्त की हैं।

यह कार्रवाई दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश में एक साथ की गई छापेमारी के दौरान की गई। ईडी के अनुसार, 31 दिसंबर 2025 और एक जनवरी 2026 को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत दिल्ली, मुंबई, सूरत, लखनऊ और वाराणसी में नौ ठिकानों पर तलाशी ली गई।

ईडी ने बरामद किए अहम दस्तावेज ये ठिकाने अनुराग द्विवेदी और अवैध ऑनलाइन गेमिंग व सट्टेबाजी एप्स से जुड़े बताए जा रहे हैं। तलाशी में लग्जरी वाहनों के अलावा आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी बरामद किए गए।