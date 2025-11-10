डॉक्टर लिखता था ऐसा कफ सीरप, जो बनता ही नहीं, सामने आया चौंकाने वाला तथ्य
मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सीरप से 26 बच्चों की मौत के मामले में नया खुलासा हुआ है। डॉक्टर प्रवीण सोनी, जो निजी क्लीनिक भी चलाते थे, बच्चों के लिए ऐसा सीरप लिखते थे जो बनता ही नहीं था। उनकी पत्नी ज्योति, नुस्खे पर लिखे सीरप के बदले कोल्ड्रिफ सीरप देती थीं, जिसमें डीईजी की मात्रा अधिक होने से बच्चों की मौत हो गई। डॉक्टर और उसकी पत्नी गिरफ्तार हैं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में विषाक्त कफ सीरप के सेवन से 26 बच्चों की मौत के मामले में एक और चौंकाने वाले तथ्य उजागर हुआ है।
पुलिस जांच में यह सामने आया है कि शासकीय अस्पताल में कार्यरत डाक्टर प्रवीण सोनी, जो अपना निजी क्लीनिक भी चलाता था, ने बच्चों के उपचार के लिए ऐसा सीरप लिखा, जो वास्तव में मौजूद नहीं था। उसकी पत्नी ज्योति, जो एक मेडिकल स्टोर चलाती हैं, पर्चे पर लिखे सीरप के बदले कोल्ड्रिफ कफ सीरप ही देती थीं। डॉक्टर प्रवीण जानबूझकर गलत नाम से सीरप लिखता था, ताकि अन्य मेडिकल स्टोर वाले इसे नहीं दे सकें।
पुलिस ने की पर्चों की जांच
पुलिस ने कई पर्चों की जांच की, जिसमें एक पर्चे में नेस्ट्रो-पीएल कफ सीरप लिखा गया था, जो कि चिकित्सकों के अनुसार उपलब्ध नहीं है। जब बच्चे के परिजन दवा खरीदने गए तो उन्हें कोल्ड्रिफ सीरप दिया गया, जिसके सेवन के बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ गई और अंतत: उसकी मौत हो गई।
डॉक्टर और उसकी पत्नी जेल में
इस मामले में डॉक्टर सोनी और उसकी पत्नी जेल में हैं। कोल्ड्रिफ सीरप बनाने वाली कंपनी के मालिक और केमिकल एनालिस्ट भी गिरफ्तार किए गए हैं। जांच में कोल्ड्रिफ सीरप में 42 प्रतिशत डीईजी की मात्रा पाई गई, जो बच्चों की मौत का मुख्य कारण बनी।
