केंद्र ने 20 साल की बंदरगाहों को मिली पर्यावरणीय मंजूरी की वैधता अवधि, मोदी सरकार का बड़ा फैसला

पीटीआई, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बंदरगाहों, हार्बर, ड्रेजिंग (समुद्र तल से गाद, मिट्टी और रेत निकालना) परियोजनाओं के लिए दी गई पर्यावरणीय मंजूरियों की वैधता अवधि को मौजूदा 10 साल से बढ़ाकर 20 साल कर दिया है। इसे बाद में पांच-पांच साल के लिए दो बार और बढ़ाया जा सकेगा। इस बारे में अधिसूचना सोमवार को जारी की गई।

इससे पहले पर्यावरण मंत्रालय ने मई में ड्राफ्ट अधिसूचना में ऐसी परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरियों की वैधता 15 साल तक बढ़ाने और इसे आगे पांच साल और बढ़ाने का विकल्प देने का प्रस्ताव रखा गया था। हालांकि, हितधारकों के साथ परामर्श के बाद वैधता को 20 साल तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया।