ठाणे: उद्धव गुट के नेता प्रदीप पूर्णेकर की गोली मारकर हत्या, मचा हड़कंप

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र के ठाणे शहर में मंगलवार रात अज्ञात हमलावरों ने शिवसेना (यूबीटी) के स्थानीय नेता प्रदीप पूर्णेकर की गोली मारकर हत्या कर दी। घायल अवस्था में अस्पताल ले जाने के बाद उनका निधन हो गया। पुलिस ने यह जानकारी दी।

शिवसेना (यूबीटी) के एक नेता के अनुसार, पूर्णेकर उद्धव ठाकरे गुट के ठाणे विभाग प्रमुख (विभाग प्रमुख) थे। यह घटना कपूरबावड़ी पुलिस स्टेशन के इलाके में रात करीब 9 बजे हुई। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया और स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में व्यापक चिंता पैदा हो गई। हमले के बाद पूर्णेकर को घोडबंदर रोड पर आर मॉल के पास इनफिनिटी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने तुरंत आपातकालीन इलाज शुरू किया। पुलिस के मुताबिक, उन्हें गंभीर गोली के घाव लगे थे और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।