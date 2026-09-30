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ठाणे: उद्धव गुट के नेता प्रदीप पूर्णेकर की गोली मारकर हत्या, मचा हड़कंप

By Digital Desk Edited By: Jeet Kumar
Published: Wed, 30 Sep 2026 12:26 AM (IST)

महाराष्ट्र के ठाणे शहर में मंगलवार रात अज्ञात हमलावरों ने शिवसेना (यूबीटी) के स्थानीय नेता प्रदीप पूर्णेकर की गोली मारकर ...और पढ़ें

शिवसेना (यूबीटी) के स्थानीय नेता प्रदीप पूर्णेकर की गोली मारकर हत्या (फोटो- एक्स)

शिवसेना (यूबीटी) के स्थानीय नेता प्रदीप पूर्णेकर की गोली मारकर हत्या (फोटो- एक्स)

HighLights

  1. यह घटना कपूरबावड़ी पुलिस स्टेशन के इलाके में रात करीब 9 बजे हुई

  2. घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया, पुलिस ने इलाके में जारी किया हाई अलर्ट

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र के ठाणे शहर में मंगलवार रात अज्ञात हमलावरों ने शिवसेना (यूबीटी) के स्थानीय नेता प्रदीप पूर्णेकर की गोली मारकर हत्या कर दी। घायल अवस्था में अस्पताल ले जाने के बाद उनका निधन हो गया। पुलिस ने यह जानकारी दी।

शिवसेना (यूबीटी) के एक नेता के अनुसार, पूर्णेकर उद्धव ठाकरे गुट के ठाणे विभाग प्रमुख (विभाग प्रमुख) थे।

यह घटना कपूरबावड़ी पुलिस स्टेशन के इलाके में रात करीब 9 बजे हुई। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया और स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में व्यापक चिंता पैदा हो गई।

हमले के बाद पूर्णेकर को घोडबंदर रोड पर आर मॉल के पास इनफिनिटी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने तुरंत आपातकालीन इलाज शुरू किया। पुलिस के मुताबिक, उन्हें गंभीर गोली के घाव लगे थे और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और इलाके को सुरक्षित कर फॉरेंसिक सबूत जुटाने का काम शुरू किया।

जांचकर्ता सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं ताकि हमलावरों के भागने के रास्ते का पता लगाया जा सके। ठाणे के प्रमुख निकास मार्गों पर नकाबंदी लगाई गई है।

पुलिस ने बताया कि हमले का मकसद अभी स्पष्ट नहीं है। अधिकारी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और व्यक्तिगत दुश्मनी सहित सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रहे हैं।