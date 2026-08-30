एक्सपायर्ड खाना और कीड़े-मकोड़े... TG SAFE ने हैदराबाद के 7 नामी रेस्टोरेंट को थमाया नोटिस

डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। तेलंगाना स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी फॉर फ़ूड एंड एसेंशियल ड्रग्स (TG SAFE) ने हैदराबाद के सात मशहूर रेस्टोरेंट में जांच के दौरान खाने की सुरक्षा और साफ-सफाई से जुड़ी कई कमियां पाईं। इनमें एक्सपायर हो चुके खाने के सामान, खराब स्टोरेज के तरीके, कीड़े-मकोड़ों का होना और गलत लेबलिंग (मिसब्रांडिंग) जैसी बातें शामिल थीं।

अथॉरिटी ने अपनी कार्रवाई के तहत कई रेस्टोरेंट को नोटिस जारी किए हैं और जांच के लिए खाने के सैंपल लिए हैं। शनिवार को हैदराबाद के कोर अर्बन रीजन (CURE) में छह टीमों ने ये जांच की। इन टीमों में फ़ूड सेफ्टी ऑफिसर और पुलिसकर्मी भी शामिल थे।

TG SAFE ने हैदराबाद के 7 रेस्टोरेंट में जांच की टीमों ने बंजारा हिल्स में चटनीज, स्पाइस 6 और ओहरीज, जुबली हिल्स में द स्पाइसी वेन्यू टोलीचौकी में 4 सीजन्स मल्टी-कुजीन रेस्टोरेंट और शाह गौस और गाचीबोवली में पिस्ता हाउस की जांच की।

अधिकारियों ने जांच के दौरान कई कमियां पाईं, जैसे खराब साफ-सफाई, एक्सपायर हो चुके खाने-पीने का सामान, खाने को गलत तरीके से रखना और स्टोर करना, खराब सब्जियां, खाने की लेबलिंग और डिस्प्ले के नियमों का उल्लंघन, और कीड़े-मकोड़ों का होना।

गाचीबोवली के पिस्ता हाउस में अधिकारियों को स्टोररूम में कमियां मिलीं। गलत ब्रांडिंग के आरोपों के चलते उन्होंने लगभग 17500 रुपये कीमत का 15 किलो ड्राई फ्रूट्स, 24 किलो ड्राई नूडल्स और 5 किलो आलू के चिप्स जब्त किए। जांच के लिए घी और पनीर के सैंपल भी लिए गए।

अथॉरिटी ने नोटिस जारी कर सैंपल जब्त किए सात रेस्टोरेंट में, TG SAFE ने मिलावट के शक में खाने के 11 सैंपल लिए। इन सैंपल की लैब में जांच होगी, और आगे की कार्रवाई जांच के नतीजों और संबंधित रेस्टोरेंट के जवाब पर निर्भर करेगी।

TG SAFE ने इन जगहों को चार सुधार नोटिस और तीन कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। अधिकारियों ने कहा कि अगर लैब के नतीजों से नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है या रेस्टोरेंट नोटिस का पालन नहीं करते हैं, तो आगे और सख्त कार्रवाई की जा सकती है।

विभाग ने कहा कि रेस्टोरेंट को साफ-सफाई, सुरक्षित तरीके से खाना रखने, सही लेबलिंग और कीड़ों-मकोड़ों से मुक्त जगह बनाए रखनी होगी, वरना उन्हें फ़ूड सेफ्टी नियमों के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। ये जांच TG SAFE की ओर से हैदराबाद में चलाए जा रहे फ़ूड सेफ़्टी लागू करने के बड़े अभियान का हिस्सा हैं।