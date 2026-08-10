सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने के लिए पैंतरे बदल रहा आतंकी-ड्रग सिंडिकेट, पंजाब में ड्रोन से तस्करी बढ़ी
आतंकी-ड्रग सिंडिकेट सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने के लिए लगातार अपनी रणनीति बदल रहे हैं, अब हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी एक साथ हो रही है। ...और पढ़ें
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नई दिल्ली, आईएएनएस: आतंकवाद और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल गिरोह सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने के लिए लगातार अपना तरीका बदल रहे हैं।
पहले हथियार और ड्रग तस्करी के नेटवर्क अलग-अलग काम करते थे, लेकिन अब दोनों के बीच गठजोड़ मजबूत हो गया है।
एजेंसियों के लिए यह बदलता नेटवर्क नई चुनौती बनकर सामने आया है। मोदी सरकार ने 2047 तक नशा मुक्त भारत का लक्ष्य रखा है। इसी अभियान की पहली वर्षगांठ पर 18 अगस्त को देशभर में नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ सामूहिक शपथ दिलाई जाएगी।
सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक, पिछले डेढ़ साल में एजेंसियों ने ड्रग सिंडिकेट के खिलाफ कई बड़ी कार्रवाइयां की हैं, लेकिन तस्करी के नेटवर्क तेजी से अपना तरीका बदल रहे हैं। ड्रग कारोबार से होने वाली कमाई का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए किए जाने के मामले भी सामने आते रहे हैं।
अब एक ही खेप में नशीले पदार्थों के साथ हथियार और विस्फोटक भेजे जाने के मामले बढ़े हैं। सात अगस्त को एनआइए ने दो लोगों पर हथियार, आइईडी और हेरोइन की तस्करी का आरोप लगाया था।
जांच के मुताबिक, दोनों दिल्ली और पंजाब में हमले करने के साथ एक यात्री ट्रेन को निशाना बनाने की साजिश में शामिल थे।
एक खुफिया अधिकारी के अनुसार, इस समय तस्करी नेटवर्क का मुख्य फोकस पंजाब और राजस्थान है। पंजाब में सीमा पार से सामान पहुंचाने के लिए ड्रोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है।
एजेंसियां किसी ड्रोन तकनीक का पता लगाती हैं तो तस्कर उससे अधिक उन्नत तकनीक अपनाने लगते हैं। दूसरी ओर राजस्थान में अब भी इंसानी नेटवर्क के जरिये सीमा पार तस्करी का पारंपरिक तरीका ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है।
अधिकारियों के अनुसार, हाल की कई बरामदगी में हथियार और नशीले पदार्थ एक साथ मिले हैं। एनआइए, ईडी, आइबी और बीएसएफ मनी ट्रेल और सीमा पार बैठे हैंडलर्स का पता लगाने के लिए मिलकर काम कर रही हैं।
अधिकारियों का मानना है कि स्थानीय नेटवर्क को तोड़ना इस पूरे सिंडिकेट की कमर तोड़ने में अहम साबित होगा।