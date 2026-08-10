सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने के लिए पैंतरे बदल रहा आतंकी-ड्रग सिंडिकेट, पंजाब में ड्रोन से तस्करी बढ़ी

नई दिल्ली, आईएएनएस: आतंकवाद और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल गिरोह सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने के लिए लगातार अपना तरीका बदल रहे हैं।

पहले हथियार और ड्रग तस्करी के नेटवर्क अलग-अलग काम करते थे, लेकिन अब दोनों के बीच गठजोड़ मजबूत हो गया है।

एजेंसियों के लिए यह बदलता नेटवर्क नई चुनौती बनकर सामने आया है। मोदी सरकार ने 2047 तक नशा मुक्त भारत का लक्ष्य रखा है। इसी अभियान की पहली वर्षगांठ पर 18 अगस्त को देशभर में नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ सामूहिक शपथ दिलाई जाएगी।

सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक, पिछले डेढ़ साल में एजेंसियों ने ड्रग सिंडिकेट के खिलाफ कई बड़ी कार्रवाइयां की हैं, लेकिन तस्करी के नेटवर्क तेजी से अपना तरीका बदल रहे हैं। ड्रग कारोबार से होने वाली कमाई का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए किए जाने के मामले भी सामने आते रहे हैं।