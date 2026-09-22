तेलंगाना: आदिलाबाद के RIMS अस्पताल में आग से नवजात की मौत, 28 बच्चों को बचाया गया

डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। तेलंगाना के आदिलाबाद में सोमवार रात भीषण आग लग गई। इस आग में झुलसकर पांच दिन के नवजात शिशु की मौत हो गई। फायर अधिकारी ने जानकारी दी कि वार्ड में 28 बच्चे और भर्ती थे, जिन्हें सुरक्षित को बचा लिया गया है।

यह घटना सोमवार, 21 सितंबर की रात करीब 11 बजकर 50 मिनट पर हुई। सूचना मिलने पर दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने की वजह का अभी पता नहीं चल पाया है।