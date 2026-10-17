अल नीनो की गर्मी से निपटने के लिए तेलंगाना सरकार की पहल, तालाब के डूब क्षेत्र में उगेगी फसल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दुनिया इस वक्त अल नीनो से गर्मी बढ़ने का खतरा पैदा हो रहा है। वहीं तेलंगाना सरकार इसके खतरे से निपटने की तैयारी में जुट गई है।

तेलंगाना सरकार ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है ताकि जब अल नीना का प्रभाव फरवरी 2027 में चरम पर होगा तब इसके असर को कम किया जा सके।



क्यों कर रही सरकार तैयारी सरकार अल नीनो के खतरे को कम करने की तैयारी में ये कदम उठा रही है। राज्य के मुख्य सचिव संजय जाजू ने बताया कि अन नीनो का प्रभाव फरवरी,2027 तक सबसे ज्यादा होने की संभावना है। अधिकारियों इस बाबत निर्देश जारी किए गए हैं कि अगले 15 से 20 दिनों के अंदर फसलों की सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी कदम हैं उसे उठाएं ताकि किसी प्रकार की परेशानी किसानों को ना उठानी पड़े। इसके लिए सरकार तलाबों और झीलों वाले डूब क्षेत्र की जमीन पर चारा उपजाएगी। इसके लिए स्वयं सहायता समूह की मदद ली जाएगी। पशुपालन विभाग इसके लिए मुफ्त बीज समूह के सदस्यों को देगा।